Un homme de 25 ans a perdu la vie dimanche à Annemasse. Une quinzaine d'étuis de calibre 7,62 mm ont été retrouvés sur place.

Un jeune homme tué par balle à Annemasse

Un jeune homme tué par balle à Annemasse

AFP Agence France-Presse

Un homme de 25 ans a été tué par balle dimanche soir à Annemasse (Haute-Savoie), a-t-on appris lundi de source policière.

Une quinzaine d'étuis de calibre 7,62 mm ont été retrouvés sur place, dans le quartier sensible du Perrier. Selon la même source, plusieurs individus ont été vus arrivant puis quittant les lieux de la fusillade.

Les pompiers ont, de leur côté, indiqué être intervenus peu avant 22h45, dans le quartier après le signalement d' «un homme de 25 ans, gravement blessé par balle». De source policière, le décès a été prononcé à 23h45.