Un avion de tourisme s'est écrasé dimanche dans l'Ariège, faisant quatre victimes. L'épave a été localisée dans les Pyrénées après des recherches intensives impliquant des moyens aériens et terrestres.

Le crash d'un petit avion fait quatre morts dans les Pyrénées

Quatre personnes sont mortes dimanche dans l'Ariège, lors du crash d'un avion de tourisme, a-t-on appris auprès de la gendarmerie. A l'issue de recherches terrestres et aériennes, l'appareil, un monomoteur habituellement utilisé dans les aéroclubs, a été retrouvé dimanche soir dans les Pyrénées, ainsi que les corps des quatre occupants, selon une source proche de l'enquête.

L'aéroclub de Saint-Girons (Ariège) avait contacté directement le Centre de coordination et de sauvetage aéronautique (ARCC) de Lyon, qui a organisé l'envoi sur place de deux hélicoptères, l'un de la gendarmerie et l'autre de la sécurité civile, afin de réaliser les recherches aériennes. De son côté, la préfecture envoyait des pompiers et des gendarmes pour les recherches terrestres.

L'accès à l'endroit où se trouvait l'épave était difficile. L'hélicoptère de la gendarmerie l'a repérée, avant de «descendre des secouristes de montagne» qui n'ont pu que constater le décès des quatre personnes. Le parquet a été saisi, a encore précisé cette source.