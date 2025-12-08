DE
FR

Gros déploiement de recherches
Le crash d'un petit avion fait quatre morts dans les Pyrénées

Un avion de tourisme s'est écrasé dimanche dans l'Ariège, faisant quatre victimes. L'épave a été localisée dans les Pyrénées après des recherches intensives impliquant des moyens aériens et terrestres.
Publié: il y a 10 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 1 minute
Le village de Saint-Girons dans l'Ariège a été le théâtre d'un crash d'avion dimanhe 7 décembre (image d'illustration).
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Quatre personnes sont mortes dimanche dans l'Ariège, lors du crash d'un avion de tourisme, a-t-on appris auprès de la gendarmerie. A l'issue de recherches terrestres et aériennes, l'appareil, un monomoteur habituellement utilisé dans les aéroclubs, a été retrouvé dimanche soir dans les Pyrénées, ainsi que les corps des quatre occupants, selon une source proche de l'enquête.

L'aéroclub de Saint-Girons (Ariège) avait contacté directement le Centre de coordination et de sauvetage aéronautique (ARCC) de Lyon, qui a organisé l'envoi sur place de deux hélicoptères, l'un de la gendarmerie et l'autre de la sécurité civile, afin de réaliser les recherches aériennes. De son côté, la préfecture envoyait des pompiers et des gendarmes pour les recherches terrestres.

A lire aussi
A l'aéroport de Zurich, la limitation des liquides est bientôt finie
Scanners révolutionnaires
A l'aéroport de Zurich, la limitation des liquides est bientôt finie
Le Japon accuse l'aviation chinoise d'actes hostiles près d'Okinawa
Deux incidents «regrettables»
Le Japon accuse Pékin de mettre de l'huile sur le feu

L'accès à l'endroit où se trouvait l'épave était difficile. L'hélicoptère de la gendarmerie l'a repérée, avant de «descendre des secouristes de montagne» qui n'ont pu que constater le décès des quatre personnes. Le parquet a été saisi, a encore précisé cette source.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus