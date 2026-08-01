L'armée suisse prolonge son aide à la France pour lutter contre les incendies

La Suisse prolonge son engagement de lutte contre les incendies en Corse. L'aide prévu initialement pour une semaine est rallongé de quatre jours en raison des besoins d’assistance qui persistent, a annoncé samedi la Confédération.

Trois hélicoptères Super Puma de l'Armée suisse sont présents depuis mercredi et resteront en soutien jusqu'au 6 août inclus. Au vendredi soir 31 juillet, les hélicoptères engagés avaient transporté au total quelque 157 tonnes d’eau d’extinction, selon le communiqué du Groupement Défense.

Equipe humanitaire en Corse

Cette mission relève de la responsabilité générale de l’aide humanitaire de la Confédération, qui est rattachée au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Les coûts liés à cette mission seront couverts par les crédits existants du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et Département fédéral de la défense (DDPS). L'équipe humanitaire envoyée en Corse est composée de 22 personnes, dont des pilotes, des mécaniciens et des spécialistes dans l'extinction des feux.

Source: ATS