L'armée suisse prolonge son aide à la France pour lutter contre les incendies
La Suisse prolonge son engagement de lutte contre les incendies en Corse. L'aide prévu initialement pour une semaine est rallongé de quatre jours en raison des besoins d’assistance qui persistent, a annoncé samedi la Confédération.
Trois hélicoptères Super Puma de l'Armée suisse sont présents depuis mercredi et resteront en soutien jusqu'au 6 août inclus. Au vendredi soir 31 juillet, les hélicoptères engagés avaient transporté au total quelque 157 tonnes d’eau d’extinction, selon le communiqué du Groupement Défense.
Equipe humanitaire en Corse
Cette mission relève de la responsabilité générale de l’aide humanitaire de la Confédération, qui est rattachée au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Les coûts liés à cette mission seront couverts par les crédits existants du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et Département fédéral de la défense (DDPS). L'équipe humanitaire envoyée en Corse est composée de 22 personnes, dont des pilotes, des mécaniciens et des spécialistes dans l'extinction des feux.
Source: ATS
Le feu en Gironde est «fixé» et «ne progresse plus», annonce Laurent Nuñez
Le mégafeu en Gironde, qui s'est déclaré le 22 juillet à l'ouest de Bordeaux et a brûlé 42'000 hectares, est désormais «fixé» et «ne progresse plus», a annoncé samedi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez lors d'une point presse.
«Même si le feu ne progresse pas, il y a encore des zones actives qui, pour certaines parties du territoire, ne permettront pas encore à date la réintégration» de toutes les personnes évacuées sur les 222'000 personnes qui avaient été évacuées de manière préventive dans 24 communes, a-t-il ajouté. Au total, 119'000 hectares ont été parcourus par les feux en France cette année.
Source: AFP
Les pompiers en difficulté dans une station balnéaire prisée en Grèce
Des centaines de pompiers grecs luttent samedi pour tenter de sauver une station balnéaire très prisée du golfe de Corinthe, Porto Germeno, non loin des villes de Thèbes et Athènes, alors que des vents violents continuent de balayer le pays, entravant les opérations.
Ils sont plus de 300 à intervenir dans cette localité située à quelque 70 kilomètres au nord-ouest de la capitale grecque. «Le feu a atteint la mer. Des habitations ont certainement été endommagées», a déclaré à l'AFP un porte-parole des pompiers.
«Les vents sont très violents. Les hélicoptères tentent d'intervenir du mieux qu'ils peuvent, mais certains en sont incapables et ont été redirigés vers un autre incendie (dans le Péloponnèse) où les conditions sont plus clémentes», a-t-il ajouté. Des vents pouvant aller jusqu'à 130 km/h ont été enregistrés samedi, selon le service d'information météorologique meteo.gr de l'Observatoire national d'Athènes.
Les dégâts autour de Porto Germeno sont «inconcevables», a estimé sur Facebook Theodore Giannaros, météorologue spécialisé dans les feux de forêt de l'Observatoire national d'Athènes. «La superficie touchée semble dépasser les 4000 à 5000 hectares», a-t-il indiqué.
Source: AFP
Le mégafeu en Gironde n'est «pas fixé» mais «toujours contenu» samedi
Le mégafeu qui a ravagé 42'000 hectares en Gironde n'est «pas fixé» samedi matin, mais «toujours contenu», après une nuit «plutôt clémente», a déclaré un officier de la communication des sapeurs-pompiers, faisant état de conditions météo «un peu plus favorables».
«Le feu n'est toujours pas fixé, il est toujours contenu, et nous travaillons pour justement aller vers un feu fixé dans les prochains jours», a déclaré lors d'un point-presse le lieutenant-colonel Eric Pitault, du Sdis 33.
«La nuit a été plutôt clémente. Les conditions météo nous sont un peu plus favorables, même si on reste dans une période qui est compliquée. Les températures sont toujours hautes, la sécheresse est toujours là, les végétaux sont toujours secs. Ce qui nous favorise un peu le travail, surtout, c'est que le vent, pour l'instant, nous laisse un peu de répit», a-t-il souligné.
Source: AFP
Aucune nouvelle surface a été impactée par l'incendie dans le Var
Les verrous mis en place par les pompiers pour contenir la propagation de l'incendie dans le Var ont tenu et aucune nouvelle surface n'est impactée par le feu samedi, a annoncé le préfet du Var, Simon Babre.
«Les verrous sur les points sensibles ont tenu. Il n'y pas de nouvelle surface impactée» par le feu, a déclaré à l'AFP le préfet, lors d'un point de situation sur le sinistre qui a déjà parcouru 1000 hectares.
Source: AFP
«Le feu pas fixé mais on progresse» en Gironde, se réjouit la préfète
Le mégafeu en Gironde «n’est pas fixé, mais nous progressons», s’est réjouie vendredi la préfète Sophie Brocas. Près de 200’000 personnes évacuées ont déjà pu regagner leur domicile dans une vingtaine de communes, sur un total de 220’000 déplacés.
«La crise n’est pas terminée, le feu n’est pas fixé, mais nous progressons. La situation s’améliore vraiment de jour en jour», a déclaré la représentante de l’État. «Il reste quelques points chauds, principalement dans deux zones», a-t-elle précisé, le long du littoral sur la commune du Porge et au sud de Lacanau.
«Au total, 198’000 des 220’000 personnes évacuées ont pu rentrer chez elles aujourd’hui», a-t-elle ajouté. La commune d’Arès pourrait également être concernée samedi par ces retours à domicile.
Source: AFP
«Le feu prend de l'ampleur» dans le Var, 2000 personnes évacuées
Le feu qui a repris vendredi dans le Var a gagné en «ampleur», attisé par le mistral, a annoncé le préfet. Quelque 2000 personnes ont été évacuées près du massif du Gros Bessillon, où un important incendie avait été maîtrisé cette semaine.
«Le feu prend de l’ampleur, renforcé par le mistral. De nouvelles évacuations ont été décidées par les autorités», notamment dans plusieurs quartiers des communes de Correns et de Montfort-sur-Argens, a indiqué le préfet du Var, Simon Babre. Au total, «2000 personnes ont été évacuées», a-t-il précisé à l’AFP.
Une partie de la banlieue ouest d'Athènes évacuée en raison d'un feu de forêt
La Protection civile grecque a ordonné vendredi l'évacuation préventive d'une partie d'une banlieue à l'ouest d'Athènes en raison d'un incendie de forêt, selon un message d'alerte envoyé sur les téléphones portables.
Le feu s'est déclaré sur une montagne à proximité de cette banlieue de Chaïdari située à 11 km du centre-ville de la capitale grecque, selon les pompiers.
Source: AFP
Feu vert au retour de milliers de personnes évacuées face aux feux en Gironde
La préfecture de Gironde a autorisé vendredi des milliers de personnes évacuées face à la menace du mégafeu, désormais «contenu», à revenir dans deux nouvelles communes, situées dans le bassin d'Arcachon, et dans les campings de Lacanau.
Cette mesure concerne Biganos (plus de 11'000 habitants) et Audenge (près de 10'000 habitants) sauf deux quartiers de cette ville, «trop proches» du foyer encore actif, ainsi que l'ensemble des centres de vacances à Lacanau plus au nord. Plus de la moitié des 224'000 résidents et touristes délogés à titre préventif depuis le début de l'incendie, le 22 juillet, ont déjà pu rejoindre leurs habitations ou lieux de séjour.
Source: ATS
L'Ukraine envoie secouristes et matériel pour combattre les feux en France
L'Ukraine a annoncé vendredi l'envoi en France de 70 secouristes et 15 véhicules spécialisés pour aider à la lutte contre les feux de forêt dans le sud-ouest qui ont entraîné l'évacuation de 200'000 personnes.
«Ce matin, des sauveteurs ukrainiens sont partis pour la France afin d'aider à lutter contre les incendies de forêt», a déclaré sur Telegram le ministre de l'Intérieur Ivan Vyguivsky.
Ce déploiement, discuté jeudi avec son homologue français Laurent Nuñez, pourrait être renforcé selon les besoins par l'envoi d'appareils du Service d'urgence, a-t-il ajouté.
Les secouristes ukrainiens possèdent une «expérience unique du travail dans des conditions extrêmement difficiles», a fait valoir M. Vyguivsky en évoquant les incendies de grande ampleur provoqués par les bombardements russes et les opérations de recherche et de sauvetage qu'ils mènent presque chaque jour.
Source: AFP
La Crète est toujours en proie aux flammes
Les environs de la ville touristique de Rethymnon en Crète sont toujours la proie des flammes, selon les sapeurs-pompiers grecs, qui notent cependant une «amélioration» de la situation et s'inquiètent d'un feu en cours dans le Péloponnèse.
«La situation de Rethymnon est meilleure», a indiqué à l'AFP un porte-parole des sapeurs-pompiers, mais le feu «n'est toujours pas circonscrit» et «il y a encore de nombreux foyers».
Quelque 4500 hectares sont déjà partis en fumée mercredi et jeudi au sud de cette localité, selon le site meteo.gr de l'Observatoire national d'Athènes qui a analysé une image satellite du programme européen Copernicus.
Dans la péninsule du Péloponnèse (sud), près du port de Patras, un incendie était également en cours qui inquiète les autorités. Quatre avions bombardiers d'eau et trois hélicoptères ont été déployés près du village de Floka, au sud de Patras, selon les pompiers à l'AFP.
Source: AFP