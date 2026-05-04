Le Petit Larousse illustré 2027 s’enrichit de 150 mots et d’une quarantaine de personnalités. Entre argot, IA et enjeux contemporains, le dictionnaire reflète les évolutions rapides de la société.

Léa Perrin Journaliste Blick

Au fil des époques, des tendances et des générations, la langue française évolue rapidement. Les dictionnaires doivent s'adapter chaque année aux nouveaux termes, découlant de nouvelles technologies, du langage familier ou simplement de nouveaux concepts. Le Petit Larousse a dévoilé sa sélection pour l'édition illustrée 2027. Le dictionnaire de référence ajoute 150 mots et 40 personnalités à son prochain opus, qui sortira le 20 mai.

On retrouvera dans cette nouvelle édition plus de 100 nouveaux termes, locutions, expressions et sens, classés selon les grandes mouvances de notre ère: la technologie, l'IA, l'actualité, la gastronomie... et beaucoup d'argot provenant tout droit de la génération Z! Ces mots «illustrent les avancées en matière d’inclusion, dénoncent les maux contemporains, signalent les réponses collectives aux défis qu’ils représentent, traduisent enfin une ouverture au monde, à travers la francophonie et les cultures culinaires», explique le linguiste Bernard Cerquiglini.

Argot, IA et gastronomie

Parmi ces mots, on retrouvera notamment tout un pan de vocabulaire lié à la gastronomie: «chakchouka» (plat oriental populaire qui se compose d'œufs pochés dans une sauce tomate épicée), «chaï» (thé épicé indien), «edamame» (fèves de soja vertes) ou encore tataki (une technique japonaise de cuisson qui laisse l’intérieur cru) sont autant de termes liés à la gastronomie étrangère qui intègrent le dictionnaire. Plus local, l'«ail des ours» les rejoint également.

Du côté de l'argot et du langage utilisé par la jeune génération, on retrouvera toute une série de termes et d'expressions utilisés au quotidien. «Boomer» y fera son entrée, accompagné de «crush» (anglicisme qui signifie avoir un coup de cœur pour quelqu’un ou quelque chose) ou de «dinguerie» (pour indiquer un événement insensé).

Le Petit Larousse illustré 2027 ne pouvait pas non plus échapper au vocabulaire lié aux évolutions numériques. «Prompter» (le fait d'envoyer une consigne à un chatbot d'intelligence artificielle), «créateur de contenu» ou «identité numérique», entre autres, feront donc leur entrée dans cette nouvelle édition.

L'influence de l'actualité

L'actualité mondiale influe également sur les termes adoptés par les francophones. Ainsi, la «soumission chimique», révélée par l’affaire Pélicot, le «virilisme» et «incel» – terme désignant des hommes se disant rejetés par les femmes – font leur entrée dans le dictionnaire. Côté climat, des termes liés aux risques et enjeux de l’environnement feront également leur apparition. «Lave torentielle», «microplastique» ou «surtourisme» sont autant de mots communs qui font déjà partie du vocabulaire actuel. Les lecteurs trouveront aussi quelques références géopolitiques, comme le «trumpisme» (soit l'ensemble des convictions liées à la politique de Donald Trump).

Près de 40 personnalités font leur entrée dans l’édition 2027. Parmi elles figurent l’actrice belge Emilie Dequenne, disparue en 2025, le danseur Guillaume Diop, les acteurs Romain Duris et Laurent Lafitte, ainsi que le couturier Marc Jacobs. Le cycliste Tadej Pogačar, le basketteur Victor Wembanyama et le pilote Max Verstappen y sont également intégrés.