En visite à Washington, Mohammed ben Salmane, prince héritier saoudien, a promis à Trump d'investir 1000 milliards de dollars aux Etats-Unis. Une promesse qui risque de pas aboutir, à l'image des projets fous qui ont fait disparaître les liquidités du royaume.

Le prince saoudien promet 1000 milliards à Trump... mais le royaume est à sec

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a rendu visite à Donald Trump mardi 18 novembre. Photo: keystone-sda.ch

Léa Perrin Journaliste Blick

1000 milliards de dollars. Voici ce qu'a promis d'investir Mohammed ben Salmane, prince héritier saoudien, aux Etats-Unis lors de sa visite à Washington. Un chiffre mirobolant qui a de quoi séduire Donald Trump. Mais malgré l'opulence affichée du royaume, le président américain risque bien d'être déçu. Le Fonds d'investissement public saoudien (PIF), pilier des ambitions économiques du prince héritier, est à court de liquidités, selon des informations du «New York Times», publiées mercredi 19 novembre.

Riche pays pétrolier, l'Arabie saoudite a tout intérêt à soigner son image de royaume puissant aux yeux des Etats-Unis comme sur son propre territoire. Une stratégie que le prince héritier n'a pas hésité à dégainer mardi 18 novembre dans le Bureau ovale. Il a annoncé aux journalistes, sans donner de détails, que son pays investirait 1000 milliards de dollars aux Etats-Unis.

Mais les voix ont gentiment commencé à s'élever dans les couloirs de Wall Street, comme à Riyad. Derrière cette façade d’abondance, l’Arabie saoudite ne pourrait en réalité plus se permettre de nouveaux engagements de cette ampleur. Ses liquidités ont disparu, asséchées par les ambitions démesurées du prince.

Des projets fous voués à l'échec

Les paris extravagants de Mohammed ben Salmane ces dix dernières années ont mené à une perte de vitesse financière au royaume. Le prince et ses adjoints auraient dilapidé une grande partie des richesses du pays dans des projets instables et irréalistes. Des gouffres financiers qui menacent la prospérité du pays.

Parmi ces projets fous dans lesquels le prince héritier aime dépenser sans compter, le plus emblématique s'appelle Neom. Ce méga-projet devait prendre racine au nord du royaume. Station de ski dans le désert, plages de marbre ou encore robots ouvriers devaient notamment faire partie du décor de cet univers utopique. Mais en raison de retards extrêmes et un manque d'investissements extérieurs, la ville futuriste de Mohammed ben Salmane n'a jamais vu le jour.

Dans la liste des paris ambitieux du prince, on note également une chaîne de cafés qui ne compte pour l'instant qu'un seul magasin, une compagnie de croisières qui ne possède qu'un navire ou encore une start-up de voitures électriques lancée il y a trois ans et qui n'a, pour l'heure, livré aucun véhicule. Autant de projets qui n'ont que peu de chances d'aboutir. A la suite de ce fiasco, le prince héritier a limogé le responsable du projet Neom et le PIF a revu à la baisse certains investissements comme la série de complexes hôteliers de luxe en bord de mer Rouge qui sont... vides.

Le Fonds d'investissement est à sec

Mais si le royaume conserve une richesse pétrolière considérable, les contraintes géopolitiques et le bas prix du baril limitent sa capacité de production et réduisent ses marges. Le déficit budgétaire se creuse et l'Etat s'endette pour tenir les promesses faites au jeune prince.

De son côté, le PIF est dans l'impasse. Le fonds souligne que la majorité de ses actifs sont immobilisés dans des placements difficiles à revendre. S'il affirme officiellement disposer de 60 milliards en liquidités, ses représentants indiquent aux investisseurs ne plus pouvoir engager de nouveaux capitaux.

Le PIF se tourne désormais vers d'autres investissements, notamment privés. Cet automne, le Fonds saoudien a fait une offre à Electronic Arts, le plus grand fabricant mondial de jeux vidéo. Ses représentants assurent qu'il s'agit avant tout d'un investissement à long terme qui devrait doubler de valeur. Mais en coulisses, des sources indiquent que cette décision aurait notamment été prise pour répondre à un autre caprice du prince... fan de jeux vidéo.