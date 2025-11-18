DE
FR

«Nous voulons la paix»
Mohammed ben Salmane demande une solution à deux Etats

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a exprimé à la Maison Blanche son désir de reconnaître Israël, sous condition d'un Etat palestinien. Il a souligné l'importance d'une «voie clairement tracée» vers une solution à deux Etats.
Publié: il y a 39 minutes
Partager
Écouter
Mohammed ben Salmane a exprimé à la Maison Blanche son désir de reconnaître Israël, sous condition d'un Etat palestinien.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a déclaré mardi à la Maison Blanche vouloir travailler à une reconnaissance d'Israël «dès que possible» mais que cela dépendrait d'une «voie clairement tracée» vers un Etat palestinien.

A lire aussi
La solution à deux Etats: histoire d'une fiction israélo-palestinienne
Un mantra pour les occidentaux
La solution à deux Etats: histoire d'une fiction israélo-palestinienne
La solution à deux Etats: «absolument absurde», selon un ministre israélien
Contrôle ininterrompu sur Gaza
La solution à deux Etats: «absolument absurde», selon un ministre israélien

«Nous souhaitons faire partie des accords d'Abraham. Mais nous voulons également nous assurer que la voie vers une solution à deux Etats est clairement tracée», a déclaré le dirigeant saoudien dans le Bureau ovale aux côtés du président Donald Trump.

Il a ajouté avoir eu «une discussion constructive» à ce sujet avec Donald Trump et que «nous allons y travailler afin de nous assurer que nous pouvons créer les conditions propices dès que possible pour y parvenir.» Pressé par Trump, selon qui son invité avait un «très bon pressentiment» concernant les accords d'Abraham, le prince saoudien a répondu: «Nous voulons la paix pour les Israéliens. Nous voulons la paix pour les Palestiniens.»

Un éternel problème

«Nous voulons qu'ils coexistent pacifiquement dans la région, et nous ferons de notre mieux pour atteindre cet objectif», a-t-il ajouté. En 2020, les accords d'Abraham ont mené à la normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes: les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc.

Mais nombre d'Etats ont jusqu'ici refusé de se joindre à ce processus soutenu par Donald Trump, en particulier l'Arabie saoudite, ainsi que la Syrie et le Liban, voisins d'Israël. Avec la guerre à Gaza déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, Ryad a écarté toute normalisation avec Israël sans la création d'un Etat palestinien souverain et viable, projet auquel s'oppose le gouvernement du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus