Un Romand affirme avoir été «enlevé illégalement et contre son gré par Israël»
«Je m’appelle Jérémy Chevalley et je suis un citoyen suisse.» Dans une vidéo diffusée jeudi 2 octobre sur le compte Instagram du mouvement citoyen Waves of freedom, le militant Vaudois, engagé dans plusieurs causes internationales, affirme avoir été «enlevé illégalement et contre [son] gré par les forces d’occupation israéliennes».
Il appelle le gouvernement suisse à «agir pour [sa] libération» et à mettre fin à toute «complicité avec Israël». Jérémy Chevalley faisait partie de la flottille humanitaire en route vers Gaza, qui a été arraisonnée mercredi premier octobre par Israël.
Rassemblement à Lausanne en soutien de la flottille pour Gaza
Alors que l'armée israélienne a procédé à l'interception des bateaux de la flottille ce mercredi soir, plusieurs appels à se rassembler ont été partagés sur les réseaux sociaux en Suisse romande.
Un collectif pro-Palestine a appelé à manifester dès 21h30 à Lausanne. Selon un photographe de Keystone-ATS, elles étaient près de 1000 personnes (entre 500 et 1000 selon la police municipale) à joindre la Riponne à St-François en cortège vers 22h00. A 22h15, aucun débordement n'avait été signalé, a précisé un porte-parole de la police lausannoise, qui encadre le cortège.
La flottille pour Gaza «en cours d'arraisonnement» par Israël
Les bateaux de la flottille pour Gaza, qui se trouvaient mercredi soir au large de l'Egypte, sont «en cours d'arraisonnement par les autorités israéliennes», a annoncé le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot.
«La France appelle les autorités israéliennes à assurer la sécurité des participants, à leur garantir le droit à la protection consulaire, et à permettre leur retour en France dans les meilleurs délais», a affirmé sur X le ministre, qui avait «formellement déconseillé à tout ressortissant français de se rendre dans la zone».
Selon la diplomatie française, l'ambassade et le consulat de France à Tel Aviv sont «en contact constant avec les autorités israéliennes compétentes afin de solliciter, dès l'arrivée de nos compatriotes sur le sol israélien, l'exercice de la protection consulaire et permettre leur libération et leur retour en France dans les meilleurs délais».
«Les navires de guerre avancent pour intercepter la flottille, il ne reste plus que 81 milles nautiques vers Gaza», a indiqué la partie maghrébine de la Global Sumud Flotilla dans un communiqué. L'élue française Marie Mesmeur et la députée européenne franco-palestinienne Rima Hassan ont annoncé l'interception en cours de leurs bateaux.
La France insoumise appelle au rassemblement en soutien à la flottille pour Gaza
La France insoumise (LFI) a appelé à un rassemblement jeudi soir «partout en France» afin de réclamer la libération des équipes de la flottille pour Gaza interceptée par Israël, dont font partie des élues du mouvement.
«Rendez-vous ce 2 octobre à partir de 18h30, partout en France, pour demander la libération immédiate des équipes et la fin du génocide à Gaza», a publié mercredi soir sur son compte X le parti politique de gauche radicale.
Les forces navales israéliennes ont intercepté mercredi «plusieurs navires» de la flottille qui s'approchait de la bande de Gaza, notamment celui où se trouvaient notamment les eurodéputées Rima Hassan et Emma Fourreau, ainsi que la députée Marie Messmeur (Ille-et-Vilaine), membres de LFI.
Le président de la Colombie fait expulser des diplomates israéliens
Le président colombien Gustavo Petro a expulsé mercredi la délégation diplomatique israélienne présente dans le pays sud-américain, après l'interception par les forces israéliennes de la Flotille pour Gaza.
Le dirigeant de gauche a qualifié cette interception de «crime international» et dénoncé l'arrestation de deux citoyennes colombiennes «dans les eaux internationales».
La Colombie a rompu en 2024 ses relations diplomatiques avec Israël, qui y conservait toutefois quatre Israéliens dotés du statut diplomatique, selon une source interrogée par l'AFP.
Manif et appels à la grève en Italie après l'interception de la flottille pour Gaza
Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés à Rome et Naples mercredi soir pour protester contre l'interception de la Flottille pour Gaza par les forces israéliennes, relayant l'appel des principaux syndicats italiens à une grève générale pour la journée de vendredi.
Scandant «grève générale» et arborant des drapeaux palestiniens, plusieurs centaines de personnes ont commencé à affluer mercredi soir aux abords de la gare centrale de Rome, avant de se diriger en direction du Palais Chigi, siège du gouvernement italien, a constaté un journaliste de l'AFPTV.
A Naples, des militants propalestiniens, parmi lesquels de nombreux étudiants, ont occupé les quais et les voies de la gare, empêchant la circulation des trains pendant plus d'une heure. Interrompue à partir de 19h15 environ, la circulation des trains à la gare centrale de Naples «se rétablit progressivement après l'intervention des forces de l'ordre», a indiqué Trenitalia sur son site à 20h30.
Conformément à ce qu'ils avaient annoncé en cas d'interception de la flottille pour Gaza, les principaux syndicats italiens – dès l'annonce de l'intervention israélienne – ont lancé un appel à la grève générale pour la journée de vendredi.
Rima Hassan dénonce des arrestations «illégales» et «arbitraires» par «centaines»
L'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, présente à bord de la Flottille pour Gaza arraisonnée mercredi soir par la marine israélienne, a accusé Israël d'avoir arrêté «illégalement» et »arbitrairement» des «centaines» de personnes.
«Des centaines de civils, d'humanitaires et de militants pacifiques à bord de la flottille Global Sumud ont été illégalement arrêtées et arbitrairement détenues par Israël», a posté Rima Hassan sur X, incitant à demander aux autorités compétentes à exiger leur libération immédiate.
La députée européenne avait commencé à témoigner dans un direct sur Instagram après avoir assisté à l'arraisonnement d'une embarcation se trouvant à proximité, avant de jeter son téléphone à l'eau au moment de l'abordage du navire où elle se trouvait.
Le Hamas dénonce un «crime de piraterie et de terrorisme»
L'interception de la Flotille pour Gaza par les forces israéliennes est un «crime de piraterie et de terrorisme maritime contre des civils», a déclaré mercredi soir le Hamas après le début de l'arraisonnement des navires de ce convoi.
Cette interception «dans les eaux internationales, ainsi que l'arrestation des militants et des journalistes» à bord des navires «constitue une agression perfide et un crime de piraterie et de terrorisme maritime contre les civils» qui «s'ajoute au sombre registre des crimes de l'occupation», écrit le mouvement islamiste palestinien en guerre contre Israël depuis le 7 octobre 2023.
«Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette agression barbare», ajoute le communiqué, appelant «tous les défenseurs de la liberté dans le monde» à la dénoncer.
Israël affirme que «plusieurs navires» été stoppés «sans dommages»
Israël a affirmé mercredi soir que «plusieurs navires» de la flottille humanitaire pour Gaza avaient été d'ores et déjà été stoppés. L'intervention s'est faite «sans dommages», selon les autorités.
Israël somme la flottille de changer de cap
La Marine israélienne a sommé les bateaux de la flottille pour Gaza de changer de cap, a indiqué le ministère des Affaires étrangères israélien alors que les navires font route en mer Méditerranée au large de l'Egypte et s'approchent des côtes de Gaza.
«La Marine israélienne a pris contact avec la flottille Hamas-Sumud et leur a demandé de changer de cap», écrit le ministère sur X.
«Israël a informé la flottille qu'elle approche d'une zone de combat active et qu'elle viole un blocus naval légal. Israël a réitéré l'offre de transférer toute aide de manière pacifique par des canaux sécurisés vers Gaza», ajoute le message.
Plusieurs drones et bateaux approchent de la flottille pour Gaza
Selon les informations publiées sur différents comptes Instagram de militants à bord des bateaux de la flottille pour Gaza, des drones survolent actuellement les embarcations. Des bateaux israéliens auraient déjà abordé plusieurs bateaux. Aucune explosion n'a été entendue pour l'instant.
Sur le live Instagram de l'eurodéputée français Rima Hassan, coupé à 20h10 après avoir jeté son téléphone à l'eau, on voit les membres de l'équipage se préparer à l'arrivée imminente de l'armée israélienne.
A Gaza, la Défense civile fait état de 46 morts dans des attaques israéliennes
La Défense civile de Gaza a indiqué qu'au moins 46 personnes avaient été tuées mercredi par des frappes et tirs israéliens à travers le territoire palestinien, dont 36 dans Gaza-ville.
Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile, organisation de secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas, a fait état de 36 morts dans plusieurs frappes ayant visé Gaza, dans le nord du territoire, notamment l'ouest de la ville. Sept corps ont été transférés à l'hôpital al-Chifa et 29 à l'hôpital al-Maamadani, a-t-il précisé.
L'armée israélienne, qui mène depuis le 16 septembre une importante offensive sur la ville de Gaza, a indiqué «avoir frappé un terroriste du Hamas dans le nord de la bande de Gaza». «Avant l'attaque, des mesures ont été prises afin de limiter autant que possible les dommages causés aux civils», a-t-elle indiqué.
Dans le centre du territoire dévasté par près de deux mois de guerre, six personnes ont été tuées dans une frappe de drone à Al- Zawayda, et deux dans le camp de Nousseirat, a ajouté Mahmoud Bassal.
Le CICR suspend provisoirement son bureau dans la ville de Gaza
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a décidé de suspendre provisoirement son bureau dans la ville de Gaza en raison de l'offensive israélienne. Le personnel a été relocalisé dans le sud du territoire palestinien pour garantir sa sécurité et les activités de l'organisation.
Des dizaines de milliers de personnes dans la ville de Gaza sont confrontées à des conditions «atroces» et doivent être aidées, a affirmé mercredi l'institution à Genève. Des civils sont tués ou contraints de fuir et le Croissant-Rouge palestinien tout comme la défense civile oeuvrent mais les possibilités d'assister les victimes des violences sont affectées.
Le CICR va lui continuer d'aider les habitants de cette ville, mais depuis ses bureaux entièrement opérationnels de Deir el-Balah et Rafah. Il va donner des médicaments aux quelques centres de santé encore actifs et faciliter les déplacements des premiers répondants.
L'hôpital de campagne de l'organisation à Rafah continue à recevoir de nombreux blessés. Dès que les conditions le permettront, le CICR retournera dans la ville de Gaza. L'organisation demande à nouveau un cessez-le-feu rapidement, un accès humanitaire sans entrave, de même que la protection des civils et du personnel de santé. Israël doit se conformer à des obligations, affirme-t-elle.
