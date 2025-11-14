Le ministre américain des Transports a salué vendredi l’amélioration notable de la situation dans l’espace aérien des États-Unis, affirmant que la veille avait été «l’un des meilleurs jours depuis un moment» grâce à la fin du blocage budgétaire.

Le ciel américain retrouve un niveau de vols quasi normal après la fin du blocage. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le ministre américain des Transports s'est réjoui vendredi que l'espace aérien des Etats-Unis ait connu la veille l'un de ses «meilleurs jours depuis un moment» grâce à la fin de la paralysie budgétaire. Très peu de contrôleurs ont été absents. «Nous sommes en train d'examiner les données fournies et nous travaillons dur pour un retour à la normale de l'espace aérien» (ATC), a affirmé Sean Duffy, sur son compte X.

La réduction des vols domestiques de 6% dans douze aéroports à forte fréquentation, mise en place le 13 novembre par le régulateur américain de l'aviation (FAA), reste en place jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure avait atténué la portée de celle du 7 novembre imposant une réduction de 10% des vols dans une quarantaine d'aéroports américains.

Des milliers de vols annulés

Ces limitations sont la conséquence de la paralysie budgétaire aux Etats-Unis, qui a commencé le 1er octobre et s'est officiellement achevée mercredi. Des centaines de milliers de fonctionnaires ont été mis au chômage partiel tandis que d'autres, considérés comme essentiels, ont été appelés à travailler sans salaire.

Parmi ces derniers, des milliers de contrôleurs aériens mais, au fil des jours, l'absentéisme a augmenté dans les tours de contrôle qui souffraient déjà d'un manque de personnel avant la paralysie budgétaire. Au total, depuis le 7 novembre, près de 6400 vols ont été annulés, soit 4,96% de ceux qui avaient été programmés.

Juste avant le Thanksgiving

«Par chance, le niveau des effectifs de l'ATC montre des signes très positifs d'amélioration et nous avons hâte de reprendre nos opérations normales une fois que la FAA donnera l'autorisation», a souligné Airlines for America (A4A), association représentant les grandes compagnies aériennes américaines.

La compagnie United Airlines a mis en place sur son site une page listant les quelque 130 vols annulés vendredi, s'engageant à opérer environ 4000 vols par jour. Le retour à la normale va intervenir juste avant les grands départs pour les festivités de Thanksgiving, rendez-vous familial incontournable des Américains le 27 novembre. Un record de passagers aériens est attendu.