DE
FR

Fin du blocage budgétaire
Le ciel américain retrouve un niveau de vols quasi normal

Le ministre américain des Transports a salué vendredi l’amélioration notable de la situation dans l’espace aérien des États-Unis, affirmant que la veille avait été «l’un des meilleurs jours depuis un moment» grâce à la fin du blocage budgétaire.
Publié: il y a 26 minutes
Partager
Écouter
Le ciel américain retrouve un niveau de vols quasi normal après la fin du blocage.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le ministre américain des Transports s'est réjoui vendredi que l'espace aérien des Etats-Unis ait connu la veille l'un de ses «meilleurs jours depuis un moment» grâce à la fin de la paralysie budgétaire. Très peu de contrôleurs ont été absents. «Nous sommes en train d'examiner les données fournies et nous travaillons dur pour un retour à la normale de l'espace aérien» (ATC), a affirmé Sean Duffy, sur son compte X.

La réduction des vols domestiques de 6% dans douze aéroports à forte fréquentation, mise en place le 13 novembre par le régulateur américain de l'aviation (FAA), reste en place jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure avait atténué la portée de celle du 7 novembre imposant une réduction de 10% des vols dans une quarantaine d'aéroports américains.

Des milliers de vols annulés

Ces limitations sont la conséquence de la paralysie budgétaire aux Etats-Unis, qui a commencé le 1er octobre et s'est officiellement achevée mercredi. Des centaines de milliers de fonctionnaires ont été mis au chômage partiel tandis que d'autres, considérés comme essentiels, ont été appelés à travailler sans salaire.

Parmi ces derniers, des milliers de contrôleurs aériens mais, au fil des jours, l'absentéisme a augmenté dans les tours de contrôle qui souffraient déjà d'un manque de personnel avant la paralysie budgétaire. Au total, depuis le 7 novembre, près de 6400 vols ont été annulés, soit 4,96% de ceux qui avaient été programmés.

Juste avant le Thanksgiving

«Par chance, le niveau des effectifs de l'ATC montre des signes très positifs d'amélioration et nous avons hâte de reprendre nos opérations normales une fois que la FAA donnera l'autorisation», a souligné Airlines for America (A4A), association représentant les grandes compagnies aériennes américaines.

La compagnie United Airlines a mis en place sur son site une page listant les quelque 130 vols annulés vendredi, s'engageant à opérer environ 4000 vols par jour. Le retour à la normale va intervenir juste avant les grands départs pour les festivités de Thanksgiving, rendez-vous familial incontournable des Américains le 27 novembre. Un record de passagers aériens est attendu.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus