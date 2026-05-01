En Toscane, un incendie ravage 800 hectares depuis plus de 24 heures. Vendredi, 3500 habitants ont été évacués, tandis que pompiers et avions Canadair tentent de contenir les flammes près de Lucques et Pise.

Un incendie en Toscane a ravagé plus de 800 hectares

Un incendie en Toscane a ravagé plus de 800 hectares

AFP Agence France-Presse

Les autorités italiennes ont annoncé vendredi avoir évacué quelque 3500 personnes en Toscane, alors qu'elles tentent de maîtriser un incendie qui fait rage depuis plus de 24 heures dans cette région touristique du centre du pays.

Plus de 800 hectares ont été ravagés par le feu dans les montagnes situées entre les cités de Lucques et Pise. «Environ 3500 personnes sont concernées», a souligné la municipalité de San Giuliano Terme dans un communiqué. «Le vent (...) a poussé les flammes plus bas sur le versant» en direction du village d'Asciano, a-t-elle précisé.

Un feu précoce

Selon le communiqué, trois avions bombardiers d'eau Canadair et un hélicoptère continuent d'arroser la zone où s'est déclaré l'incendie. Dix-neuf véhicules de pompiers sont déployés et l'armée et la police participent aux opérations d'évacuation.

Deux gymnases de la région, équipés pour accueillir les personnes évacuées, hébergent environ 107 personnes. Les feux de forêt sont fréquents en Italie, mais généralement plutôt pendant les mois d'été, même si la saison commence de plus en plus tôt en raison de la hausse des températures due au réchauffement climatique.