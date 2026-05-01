DE
FR

3500 personnes évacuées
Un incendie en Toscane a ravagé plus de 800 hectares

En Toscane, un incendie ravage 800 hectares depuis plus de 24 heures. Vendredi, 3500 habitants ont été évacués, tandis que pompiers et avions Canadair tentent de contenir les flammes près de Lucques et Pise.
Publié: il y a 43 minutes
Un incendie en Toscane a ravagé plus de 800 hectares entre Lucques et Pise. (image d'illustration)
Photo: IMAGO/ZUMA Press
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les autorités italiennes ont annoncé vendredi avoir évacué quelque 3500 personnes en Toscane, alors qu'elles tentent de maîtriser un incendie qui fait rage depuis plus de 24 heures dans cette région touristique du centre du pays.

Plus de 800 hectares ont été ravagés par le feu dans les montagnes situées entre les cités de Lucques et Pise. «Environ 3500 personnes sont concernées», a souligné la municipalité de San Giuliano Terme dans un communiqué. «Le vent (...) a poussé les flammes plus bas sur le versant» en direction du village d'Asciano, a-t-elle précisé.

Un feu précoce

Selon le communiqué, trois avions bombardiers d'eau Canadair et un hélicoptère continuent d'arroser la zone où s'est déclaré l'incendie. Dix-neuf véhicules de pompiers sont déployés et l'armée et la police participent aux opérations d'évacuation.

Deux gymnases de la région, équipés pour accueillir les personnes évacuées, hébergent environ 107 personnes. Les feux de forêt sont fréquents en Italie, mais généralement plutôt pendant les mois d'été, même si la saison commence de plus en plus tôt en raison de la hausse des températures due au réchauffement climatique.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus