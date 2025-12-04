DE
L'UER a tranché
Israël pourra participer à l'Eurovision 2026, trois pays se retirent

Israël pourra participer à l'Eurovision de la chanson en 2026 en Autriche. Les membres de l'Union européenne de radiotélévision (UER) ont validé jeudi ce scénario à Genève, selon des sources convergentes. Plusieurs pays ont promis de boycotter le concours.
Publié: 18:40 heures
Dernière mise à jour: il y a 11 minutes
La candidate israélienne Yuval Raphael était arrivée deuxième cette année au concours Euvorision de la chanson à Bâle grâce au vote du public (archives).
Photo: GEORGIOS KEFALAS
ATS Agence télégraphique suisse

Israël pourra s'il le souhaite participer à l'édition 2026 de l'Eurovision de la Chanson à Vienne, a annoncé jeudi l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) à l'issue d'une réunion à Genève, déclenchant instantanément les annonces de boycott des diffuseurs de l'Espagne, des Pays-Bas et de l'Irlande.

La décision a été prise au premier jour de l'assemblée générale de l'UER à Genève, lors d'un vote à bulletin secret. «Les membres de l'UER (...) ont soutenu une série de modifications ciblées du règlement» du célèbre télé-crochet, visant «à renforcer la confiance, la transparence et la neutralité de l'événement», rendant «éligibles» tous les membres souhaitant participer au concours et acceptant «de se conformer aux nouvelles règles», a indiqué l'organisation dans un communiqué.

«Une large majorité des membres sont convenus qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un nouveau vote sur la participation» d'Israël et que l'édition 2026 «devait se dérouler comme prévu», a-t-elle ajouté.

Des pays vont boycotter l'édition

Dans la foulée, les diffuseurs de l'Espagne, des Pays-Bas et de l'Irlande ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à l'Eurovision en 2026. «La RTVE a annoncé le retrait de l'Espagne du concours Eurovision suite aux votes tenus ce jour lors de la 95e Assemblée générale de l'UER à Genève, qui se sont conclus par le maintien d'Israël», a indiqué dans un communiqué la chaîne publique de ce pays placé en tête de l'opposition à la participation d'Israël au célèbre radio-crochet.

Le diffuseur néerlandais Avrotros a lui estimé que sa «participation n'(était) pas compatible avec (s)es valeurs publiques fondamentales». A Dublin, le groupe audiovisuel public irlandais RTE a expliqué avoir pris cette décision «compte tenu des pertes humaines effroyables à Gaza et de la crise humanitaire qui continue de mettre en danger la vie de tant de civils».

D'autres boycotts pourraient être annoncés dans les prochaines heures, la Slovénie et l'Islande ayant aussi menacé ces derniers mois de ne pas envoyer de représentant au concours de Vienne en mai prochain si Israël était autorisé à participer. La Belgique, la Suède et la Finlande, avaient également indiqué y songer.

De son côté, Israël, par la voix de son président Isaac Herzog, a salué cette annonce, estimant qu'il «mérit(ait) d'être représenté sur toutes les scènes du monde».

Développement suit

