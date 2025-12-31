DE
FR

Après des perturbations la veille
Eurostar annonce assurer tous ses services ce mercredi

La compagnie Eurostar a annoncé mercredi la reprise du trafic entre Londres et le continent. La veille, un problème technique avait interrompu le service pendant plusieurs heures.
Publié: il y a 20 minutes
1/2
La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé mercredi la reprise du trafic entre Londres et le continent.
Photo: Tolga Akmen
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le trafic reprendre sous la Manche. «Nous prévoyons d'assurer tous nos services aujourd'hui, mais en raison des répercussions, il pourrait encore y avoir des retards et des annulations de dernière minute,» indique le site officiel d'Eurostar.

Mardi, les plans de nombreux voyageurs ont été fortement perturbés en cette période de fin d'année. Dans l'après-midi, Eurostar avait annoncé une reprise progressive tout en prévenant que «le problème d'alimentation électrique par caténaire persistait», et conseillait vivement aux passagers de reporter leur voyage.

Une entreprise à succès

Prisé par ceux qui circulent entre Londres et le continent, Eurostar a transporté un nombre record de 19,5 millions de clients l'an dernier, soit 850'000 de plus qu'en 2023. Plusieurs sociétés ont annoncé ces derniers mois leur intention d'ouvrir des lignes concurrentes à l'entreprise, qui est aujourd'hui seule à effectuer du transport de passagers sur la ligne sous la Manche.

