1/4 Les funérailles sont des évènements qui peuvent s'avérer très coûteux, et les moins scrupuleux n'hésitent pas à en tirer profit. Photo: Pius Koller

Daniel Macher

La vue et l'odeur étaient épouvantables. En 2023, des fonctionnaires ont trouvé près de 190 corps empilés les uns sur les autres dans un bâtiment de Penrose, près de la ville américaine de Denver. Certains corps pourrissaient depuis quatre ans dans le bâtiment non réfrigéré. Les fonctionnaires ont signalé des essaims d'insectes et des fuites de liquides.

Mais ce n'est pas tout. Le couple Carie et Jon Hallford, qui dirigeait l'entreprise de pompes funèbres «Return to Nature», aurait escroqué les autorités de près de 900'000 dollars (près de 717'000 francs) de fonds d'aide à la pandémie et aurait trompé sa clientèle qui avait payé pour de prétendues crémations. Au lieu de cela, le couple de pompes funèbres a vécu dans l'opulence avec des voitures de luxe et des cryptomonnaies tout en envoyant aux familles des défunts des cendres de poussière de béton.

Jon Hallford a déjà été condamné au mois de juin à 20 ans de prison. Pour l'heure, sa compagne compte plaider «coupable». Le couple est accusé de 191 chefs d'accusation, dont celui de profanation de cadavre. Une affaire macabre qui laisse l'Amérique pantoise et qui soulève également des questions sur les autorités de contrôle.

Faux cercueils et faux sentiments

Le commerce de la mort semble inciter à la fraude. En 2014, une entreprise de pompes funèbres de Heilbronn, en Allemagne, avait vendu des cercueils coûteux aux familles des défunts. Avant que ceux-ci ne soient incinérés au crématorium, il avait transféré les corps dans des cercueils bon marché.

L'homme de 33 ans avait également facturé des emplacements pour urnes qu'il n'avait pas achetés. Au total, ces agissements morbides auraient causé des dommages d'un montant de près de 180'000 euros (près de 168'000 francs), comme l'avait jugé le tribunal de grande instance à l'époque.

Mais il n'y a pas qu'avec les morts que l'on tente de faire commerce: en entrepreneur de pompes funèbres de Rostock, en Allemagne, a dû répondre en 2023 de dix cas d'escroquerie. Il aurait approché des femmes en deuil en leur faisant miroiter le véritable amour. L'homme de 49 ans avait ainsi réussi à escroquer un total d'environ 233'000 euros (près de 217'000 francs).