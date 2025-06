Un cadavre a été découvert dans un parc près de Lyon

Une enquête pour meurtre en bande organisée a été ouverte suite à la découverte d'un corps dans un parc près de Lyon. (Image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Une enquête a été ouverte pour meurtre en bande organisée après la découverte du corps d'un jeune homme dans un parc public près de Lyon, a indiqué le parquet de Bourg-en-Bresse à l'AFP mardi. Le cadavre a été découvert dimanche en fin de matinée sur la commune de Neyron (Ain), a précisé la procureure Karine Malara.

Une autopsie du corps doit avoir lieu mercredi et «permettra d'éclairer les circonstances et les causes de la mort», a-t-elle ajouté, sans donner plus de détails. Le corps se trouvait à proximité d'un parking dans le grand parc public de Miribel-Jonage, une zone boisée et lacustre dans la banlieue nord-est de Lyon très fréquentée le week-end.