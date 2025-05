Plusieurs équipages de pompiers, du Samu et de la police ont trouvé sur place six blessés, trois en urgence absolue (illustration). Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Au moins six personnes ont été blessées lundi soir, dont trois grièvement, dans une rixe au couteau. La dispute était consécutive à la collision entre deux voitures, a annoncé la préfecture à l'AFP.

Peu après 20h, après un accident entre leurs deux véhicules dont on ignore les circonstances, les occupants se sont battus à coups de couteaux sur une avenue du 5ème arrondissement, dans l'ouest de Lyon, selon la même source qui confirme une information du quotidien régional «Le Progrès».

Plusieurs équipages de pompiers, du Samu et de la police ont trouvé sur place six blessés, trois en urgence absolue avec pronostic vital engagé pour deux d'entre eux, et trois en urgence relative, selon la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les blessés sont âgés de 27 à 34 ans et ont été conduits dans différents hôpitaux, sous escorte policière.