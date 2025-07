À Ciudad Juarez, au Mexique, deux hommes ont été mis en examen suite à la découverte macabre de 383 cadavres entassés dans un crématorium. Le propriétaire et un employé sont accusés de violations liées au traitement des dépouilles humaines.

Des experts médico-légaux travaillant dans le crématorium où 381 corps ont été retrouvés, à Ciudad Juarez. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le parquet de l'Etat mexicain de Chihuahua (nord) a annoncé vendredi la mise en examen de deux hommes après la découverte de 383 cadavres entassés dans un crématorium de Ciudad Juarez.

Il s'agit du propriétaire du crématorium et d'un employé, accusés de faits relatifs à l'«inhumation, l'exhumation et au respect des cadavres et des restes humains».

Fin juin, le ministère public avait fait état de la découverte de centaines de cadavres «empilés» dans le bâtiment, vraisemblablement des personnes décédées ces deux ou trois dernières années et dont les corps, embaumés, devaient être incinérés.

Il avait d'abord dénombré 381 dépouilles, avant que deux autres ne soient trouvées. Le procureur de l'Etat, César Jauregui, a déclaré vendredi en conférence de presse disposer d'assez d'éléments pour identifier 27 cadavres.

«Nous sommes en train de rechercher les familles (...) pour les informer», a-t-il dit, ajoutant que 148 corps supplémentaires avaient été examinés.

Selon lui, les actuels responsables du crématorium ont perdu le contrôle sur le flux de dépouilles à traiter après la mort de l'ancien propriétaire.

Le Mexique, un pays durement touché par les actes du crime organisé, souffre depuis des années d'une crise de son système médico-légal, saturé par le nombre élevé de corps à traiter, le manque de personnel et les contraintes budgétaires.