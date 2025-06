04:15 heures

Trump menace de frapper à nouveau l'Iran

Entouré de son vice-président J.D. Vance, du secrétaire d’Etat Marco Rubio et du secrétaire à la Défense Pete Hegseth, Donald Trump a prononcé un discours de cinq minutes depuis la Maison Blanche après les attaques sur trois sites nucléaires en Iran. Il a qualifié l’opération de «succès militaire spectaculaire».

Trump a assuré que les installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été «complètement détruites». «L'Iran le caïd du Moyen-Orient doit maintenant faire la paix», a déclaré le chef d'Etat. «S'ils ne le font pas, les prochaines attaques seront bien plus importantes, et bien plus faciles», a-t-il ajouté, avertissant qu'aucune cible dans le pays n'était hors de portée des Etats-Unis.

"Rappelez-vous qu'il reste de nombreuses cibles, celle de ce soir était de loin la plus difficile de toutes (...). Mais si la paix ne vient pas rapidement, nous viserons ces autres cibles avec précision, rapidité et compétence», a déclaré le président américain. Celui-ci serait donc prêt à frapper à nouveau l'Iran.

Le président a souligné la coordination étroite avec Israël, saluant la collaboration avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou ainsi que les forces armées israéliennes. Il a également remercié l’armée américaine: «Espérons que nous n’aurons plus besoin de leurs services», a-t-il déclaré, ajoutant que «cela ne peut pas continuer. Soit la paix sera rétablie, soit l’Iran connaîtra une tragédie bien plus grave que celle que nous avons connue ces huit derniers jours.»