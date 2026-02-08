Les Etats-Unis ont annoncé un durcissement drastique pour les voyageurs qui entrent dans le pays. Ils pourraient exiger dès lundi la divulgation des activités sur les réseaux sociaux des cinq dernières années.

Faudra-t-il donner accès à tous ses réseaux sociaux dès ce lundi pour entrer aux USA?

Faudra-t-il donner accès à tous ses réseaux sociaux dès ce lundi pour entrer aux USA?

Janine Enderli

L'annonce du ministère américain de la Sécurité intérieure a fait sensation en décembre dernier. Bientôt, les détenteurs d'un formulaire ESTA devront dévoiler leurs activités sur les réseaux sociaux des cinq dernières années lorsqu'ils se rendront aux Etats-Unis. Les Suisses sont également concernés.

Les choses se concrétisent: le délai de 60 jours pour faire appel d'une décision du ministère américain de la Sécurité intérieure expire ce dimanche. Ceux qui ne font pas appel juridiquement devront accepter la nouvelle réglementation dès qu'elle entrera en vigueur. Cela pourrait être le cas dès lundi. Voilà ce que vous devez savoir:

Qu'est-ce qui est concrètement prévu?

Les voyageurs en provenance de Suisse, des pays de l'Union euroéenne (UE) et d'une série de pays tiers sélectionnés devront fournir davantage d'informations personnelles. Il est prévu qu'ils révèlent leurs activités sur les réseaux sociaux au cours des cinq dernières années. Cela inclut notamment les profils sur des plateformes telles que X, Facebook ou Instagram.

D'autres données semblent également être demandées. Il s'agit notamment de tous les numéros de téléphone des cinq dernières années et de toutes les adresses e-mail des dix dernières années. En outre, des informations détaillées sur les membres de la famille sont demandées, comme leurs dates de naissance et leur adresse.

Comment faut-il fournir les données?

Cela se fait en ligne, lorsque l'on s'inscrit à l'ESTA. Il est envisageable que d'autres onglets soient mis à disposition dans les données personnelles, où les voyageurs doivent saisir les données. Les autorités américaines recommandent de faire la demande au moins 72 heures avant le départ. Avec l'ESTA, les Suisses peuvent se rendre plusieurs fois aux Etats-Unis en l'espace de deux ans.

Pourquoi Trump veut-il ces données?

Le ministère de la Sécurité intérieure de Trump a annoncé vouloir protéger le pays «contre les terroristes étrangers et autres menaces à la sécurité nationale». Les conditions pour les étudiants et les professionnels ont déjà été adaptées.

Pourquoi les défenseurs de la vie privée sont-ils inquiets?

Un porte-parole de la commissaire fédérale allemande à la protection des données, Louisa Specht-Riemenschneider, a déclaré que la protection des données était «préoccupée» par l'adaptation de la réglementation. Les citoyens doivent «évaluer soigneusement s'ils sont prêts à donner des données de cette ampleur aux autorités américaines», a déclaré le porte-parole, cité par les médias allemands et l'agence de presse AFP.