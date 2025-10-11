Une explosion s’est produite vendredi dans une usine américaine de munitions, faisant 18 disparus, désormais présumés morts. Les autorités procèdent ce samedi à l’identification des corps.

Samedi, le shérif du comté a annoncé que l'identification des corps était en cours, au lendemain d'une explosion dans une usine américaine. Photo: KEYSTONE

L'ensemble des 18 disparus à la suite de l'explosion d'une usine de munitions dans le sud des Etats-Unis sont présumés morts, a déclaré samedi le shérif local. «Nous pouvons présumer à l'heure actuelle qu'ils sont décédés puisqu'aucun survivant n'a été retrouvé», a annoncé Chris Davis, le shérif du comté de Humphreys, dans le Tennessee, lors d'une conférence de presse au lendemain de la catastrophe. «Actuellement, nous procédons à l'identification des corps», a-t-il précisé.

L'explosion a eu lieu vers 07h45 vendredi (12h45 GMT) et a soufflé un bâtiment entier de l'usine de l'entreprise Accurate Energetic Systems. Les autorités avaient donné un bilan initial de 19 disparus avant de le revoir à la baisse dans la soirée.

Le site se trouvait près de localité de Bucksnort, dans un secteur boisé et vallonné à l'écart des zones urbaines, à plus de 80km à l'ouest de Nashville, la capitale du Tennessee. Les débris ont été projetés sur une zone de 800 m2 autour de l'usine, avait affirmé Chris Davis vendredi, et une équipe a inspecté le site pour s'assurer qu'aucun produit chimique ne rende le travail des autorités dangereux.

Le shérif a refusé samedi d'exclure la piste criminelle. «Plusieurs jours, semaines, voire mois pourraient se passer avant que nous puissions le faire», a-t-il déclaré à la presse. Plusieurs agences fédérales ont été dépêchées sur place, parmi lesquelles le Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) ainsi que le FBI, a indiqué le shérif.

Des images de télévision diffusées vendredi montrent notamment un bâtiment totalement dévasté, en train de brûler, et des véhicules détruits par le souffle de l'explosion. Dans un communiqué sur son site web, Accurate Energetic Systems a évoqué un «tragique accident». «Nos pensées et prières vont aux familles, aux collègues, et aux populations touchées par cet événement», a ajouté l'entreprise.