Violente déflagration dans une usine d'explosifs américaine

Dernière mise à jour: il y a 30 minutes

Une violente explosion s'est produite dans une usine d'explosifs dans l'Etat américain du Tennessee. Dix-neuf personnes sont portées disparues et il y aurait plusieurs morts. Les autorités s'attendent au pire.

Il ne reste plus grand-chose de l'usine. Photo: Screenshot Sky News

Janine Enderli

Une puissante explosion a frappé vendredi matin (heure locale) une usine d’explosifs dans l’Etat américain du Tennessee, rapporte la chaîne locale WSMV4.

Les secours sont actuellement à la recherche de survivants sur le site d’Accurate Energetic Systems, situé dans le comté de Hickman. Selon un responsable de la protection civile, au moins 19 personnes sont portées disparues, et les premiers rapports font état de plusieurs morts.

Le bureau du shérif du comté de Hickman a confirmé l’incident, précisant: «Il y a plusieurs morts.» Fondée en 1980, Accurate Energetic Systems conçoit et fabrique des explosifs destinés à la défense et à l’industrie. Les causes de la déflagration restent pour l’heure indéterminées.

Développement suit