En Corée du Sud Trump faisait miroiter une rencontre avec XI en 2026... il le verra jeudi prochain!

Donald Trump et Xi Jinping se rencontreront le 30 octobre en Corée du Sud, lors du sommet de l'Apec. La Maison Blanche a confirmé cette réunion, mettant fin aux spéculations sur sa tenue dans un contexte de tensions commerciales sino-américaines.

Publié: il y a 26 minutes | Dernière mise à jour: il y a 25 minutes