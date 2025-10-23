DE
En Corée du Sud
Trump faisait miroiter une rencontre avec XI en 2026... il le verra jeudi prochain!

Donald Trump et Xi Jinping se rencontreront le 30 octobre en Corée du Sud, lors du sommet de l'Apec. La Maison Blanche a confirmé cette réunion, mettant fin aux spéculations sur sa tenue dans un contexte de tensions commerciales sino-américaines.
La Maison Blanche a annoncé que le président américain allait rencontrer son homologue chinois jeudi prochain en Corée du Sud.
Photo: AARON SCHWARTZ / POOL
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump rencontrera son homologue chinois Xi Jinping jeudi 30 octobre en Corée du Sud, en marge d'un sommet des pays de l'Apec. L'annonce a été faite jeudi par la Maison Blanche. Le président américain avait laissé planer un doute sur la tenue de cette rencontre sur fond de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. 

