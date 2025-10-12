DE
FR

17 personnes interpellées
Violences entre pro et anti-Franco en Espagne

Des affrontements ont éclaté à Vitoria, en Espagne, lors de la fête nationale entre partisans et opposants de Franco. La police a arrêté 17 personnes et une vingtaine d'agents ont été légèrement blessés.
Publié: il y a 24 minutes
Partager
Écouter
Ces violences surviennent à quelques semaines du 50e anniversaire du décès de celui qui a dirigé la pays d'une main de fer entre 1939 et 1975.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La police espagnole a interpellé 17 personnes dimanche à Vitoria, dans le nord du pays, après des heurts entre partisans et opposants de Franco. Les violences ont éclaté à l’occasion de la fête nationale. Ces violences surviennent à quelques semaines du 50e anniversaire du décès de celui qui a dirigé la pays d'une main de fer entre 1939 et 1975.

Les autorités ont annoncé avoir interpellé 17 personnes soupçonnées de «trouble à l'ordre public». Une vingtaine de policiers ont subi de «légères contusions» et les manifestants blessés ont été pris en charge sur place par du personnel médical, indique la police dans un communiqué.

Rassemblement fasciste dans le Pays basque

La Phalange, parti fasciste qui se réclame de l'héritage de la Phalange espagnole fondée en 1933 et pilier du régime franquiste, a tenu dimanche un rassemblement dans le Pays basque, communauté autonome du nord du pays. Le parti est venu affirmer sa défense de «l'unité de l'Espagne» à l'occasion de la fête nationale, dans une région berceau historique d'un mouvement séparatiste.

Des dizaines de militants se sont rassemblés sur une place centrale de Vitoria, faisant des saluts fascistes et brandissant des drapeaux espagnols, avant que des contre-manifestants encagoulés n'apparaissent, a constaté un journaliste de l'AFP. Les groupes rivaux se sont mutuellement jeté du mobilier urbain, des chaises, ont incendié des déchets et échangé des tirs de mortiers, avant de subir les charges de la police.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus