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Au moins un décès, l'armée mobilisée
Majorque, Ibiza, Barcelone: une violente tempête sème le chaos en Espagne

Une tempête méditerranéenne a frappé l'Espagne dimanche, causant des inondations. Une femme est morte près de Barcelone et l'armée été déployés à Majorque et à Ibiza.
Publié: il y a 9 minutes
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Une tempête méditerranéenne a frappé l'Espagne dimanche, entraînant le déploiement de l'armée dans les Baléares.
Photo: Screenshot X
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AFP Agence France-Presse

Une puissante tempête méditerranéenne a causé des inondations en Espagne, submergeant les rues et perturbant les transports dimanche, après avoir coûté la vie à une femme près de Barcelone et piégé des habitants.

L'agence météorologique nationale AEMET a émis des alertes pour fortes pluies à l'approche de la tempête samedi. Elle a émis une alerte rouge, la plus élevée, dans la région de Valence, où ont eu lieu en 2024 les inondations les plus meurtrières d'Espagne en une génération.

Drame en Catalogne

Les services d'urgence des régions de Valence, de la Catalogne, de l'Andalousie et des Iles Baléares ont signalé des centaines d'incidents, habitations et routes inondées, chutes d'arbres, et dégâts matériels. Selon le service des pompiers catalans, une femme tombée samedi dans un cours d'eau à Cabrera de Mar, à quelque 25 kilomètres au nord-est de Barcelone, a été retrouvée morte en mer.

Des alertes téléphoniques ont été massivement envoyées aux habitants de Valence, d'Ibiza et de l'île voisine de Formentera, les appelant à éviter les déplacements non indispensables et à faire preuve de prudence.

Unité d'urgence déployée à Ibiza

A Ibiza, des routes ont été transformées en lacs d'eau boueuse sur lesquels flottaient des récipients à ordures. Les voitures étaient en partie submergées. Les stations balnéaires célèbres pour leur vie nocturne étaient désertes.

La route principale vers l'aéroport d'Ibiza était fermée. Au moins cinq vols ont été annulés, 16 détournés et d'autres annulés, selon l'opérateur Aena. L'armée a déployé une unité d'urgence depuis le continent pour aider à gérer la situation à Ibiza et Majorque.

Dans la province d'Almeria en Andalousie, les services d'urgence ont indiqué que des habitants étaient «isolés par les eaux» et fait état de «37 opérations de sauvetage» depuis samedi.

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