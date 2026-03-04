Mardi, une passerelle s'est effondrée sur une plage à Santander, en Espagne. Cinq personnes sont décédées, une reste portée disparue et une a été sauvée, rapportent les autorités maritimes.

Une passerelle s'effondre sur une plage du nord de l'Espagne

AFP Agence France-Presse

Cinq personnes sont mortes et une est portée disparue mardi dans l'effondrement d'une passerelle sur une plage de Santander, dans le nord de l'Espagne, a indiqué le service national de sauvetage en mer.

Salvamento Marítimo, le service national de sauvetage en mer, avait indiqué plus tôt dans la journée que «les corps de quatre personnes décédées (avaient) été récupérés», dans un message sur X, avant que le bilan ne s'alourdisse. Des unités maritimes et aériennes, la police et les pompiers participent à l'opération de sauvetage. «Les équipes de recherche continuent de travailler pour retrouver la personne disparue», a écrit sur X la maire de Santander, Gema Igual.

Les victimes, un «groupe de sept jeunes qui venait profiter de la nature», se trouvaient «sur une passerelle de bois reliant deux petites falaises» lorsqu'elle «s'est effondrée», a indiqué à la presse Gema Igual, évoquant une «grande tragédie». La personne secourue était «apparemment en hypothermie» et elle avait été hospitalisée, a-t-elle ajouté.