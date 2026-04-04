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Dans l'arène de Malaga
Un ancien matador mortellement encorné avant une corrida inspirée par Picasso

Un ancien matador de 51 ans a été mortellement encorné vendredi soir par un taureau à Malaga. Il participait aux préparatifs d'une corrida inspirée des œuvres de Pablo Picasso.
Publié: 04.04.2026 à 13:08 heures
En Espagne, environ 1500 corridas sont organisées chaque année.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un ancien matador a été mortellement encorné par un taureau dans une arène à Malaga, dans le sud de l'Espagne, alors qu'il participait aux préparatifs d'une corrida traditionnelle inspirée par l'œuvre de Picasso prévue pour le week-end de Pâques, ont indiqué samedi les organisateurs.

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Ricardo Ortiz, 51 ans, déchargeait des taureaux à l'arène de La Malagueta vendredi soir lorsqu'«un des taureaux l'a encorné violemment, causant sa mort», a déclaré la société organisatrice de l'événement, Lances de Futuro dans un communiqué, exprimant sa «profonde tristesse».

Retraité depuis vingt ans

Issu d'une famille étroitement liée au monde de la tauromachie, Ricardo Ortiz avait pris sa retraite il y a plus de vingt ans, mais restait impliqué dans la gestion des taureaux dans la principale arène de Malaga, qui peut accueillir jusqu'à 9000 spectateurs.

L'accident s'est produit alors qu'il aidait à préparer une corrida sur le thème de Pablo Picasso prévue samedi soir, connue sous le nom de «Corrida Picassiana», un événement traditionnellement organisé pendant la période de Pâques.

L'arène, les décorations et les costumes des toreros pour l'événement s'inspirent des œuvres de Picasso, né à Malaga et grand amateur de corridas et de «toros», un thème important de son oeuvre. Le dernier torero professionnel tué lors d'une corrida en Espagne était Víctor Barrio, en 2016 à Teruel, dans l'est du pays.

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