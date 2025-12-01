DE
Se préparait à une «guerre raciale»
La police espagnole démantèle un groupuscule néo-nazi fondé aux Etats-Unis

La police espagnole a démantelé une cellule du groupe néo-nazi 'The Base', désigné comme organisation terroriste par plusieurs pays. Trois personnes ont été arrêtées, accusées d'appartenance à une organisation terroriste et de possession illégale d'armes.
Les forces de l'ordre ont saisi des armes à feu, des munitions et des objets de propagande néo-nazie.
La police espagnole a annoncé lundi avoir démantelé une cellule de «The Base», un groupe néo-nazi et suprémaciste blanc désigné comme organisation terroriste par l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce mouvement fondé aux États-Unis opère à travers un réseau international décentralisé de cellules paramilitaires dans le but de perpétrer des attaques et de se préparer à une «guerre raciale», a précisé la police dans un communiqué.

Une enquête lancée plus tôt cette année a permis de découvrir une cellule espagnole dont les membres étaient «fortement radicalisés» et s'étaient entraînés en utilisant «des techniques et équipements paramilitaires», a-t-on précisé de même source.

Trois personnes arrêtées

Ces derniers mois, les suspects avaient encouragé à la commission d«'actes violents, allant jusqu'à déclarer ouvertement qu'ils étaient prêts à mener des attaques ciblées pour la cause». Le chef de la cellule était en «contact direct» avec le fondateur du groupe américain, qui a appelé récemment à commettre «des attaques ciblées dans le but de renverser les institutions démocratiques occidentales».

Trois personnes ont été arrêtés la semaine dernière, dont le chef de cette cellule espagnole, qui a été placé en détention. Ils sont accusés d'appartenance à une organisation terroriste, recrutement, endoctrinement et entraînement à des fins terroristes, ainsi que de possession illégale d'armes. Les forces de l'ordre ont saisi deux armes à feu, des munitions et des objets de propagande néo-nazie lors de perquisitions dans la province orientale de Castellón.

Organisation terroriste

L'Américain Rinaldo Nazzaro a fondé le groupe en 2018 comme un réseau pour les nationalistes d'extrême droite se préparant à un conflit armé, avant de s'installer à Saint-Pétersbourg et d'acquérir la citoyenneté russe, selon le Center for Strategic and International Studies (CSIS), un groupe de réflexion basé à Washington.

L'année dernière, l'Union européenne a ajouté «The Base» à sa liste des organisations terroristes, imposant à ses membres des sanctions incluant une interdiction de voyager et un gel des avoirs en Europe.

