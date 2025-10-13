Un an après les inondations meurtrières dans la région de Valence, de nouvelles pluies torrentielles sont annoncées sur le littoral. L'inquiétude est de mise.

Les inondations dévastatrices d'octobre 2024 avaient fait plus de 230 morts près de Valence. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

L'agence météorologique espagnole a émis lundi une alerte rouge aux «pluies torrentielles» sur le littoral de Valence (est), un an après les inondations meurtrières dans la région, et quelques heures après le passage en Catalogne d'une tempête ayant fait plusieurs blessés et des dégâts matériels.

«Alerte rouge aux pluies torrentielles sur le littoral sud de Valence. En vigueur jusqu'à 23h59 (...) Danger extraordinaire. Il peut y avoir des inondations et des crues soudaines. Suivez les recommandations de la protection civile», a indiqué l'agence Aemet sur son compte X.

Torrents de boue

Quelques heures plus tôt, l'Aemet avait mis fin à l'alerte rouge dans une partie du sud de la Catalogne, dans le nord-est du pays, où de nombreux habitants se sont réveillés lundi matin les pieds dans l'eau et face à un paysage de destructions après le passage de la tempête Alice. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et authentifiées par l'AFP montraient dimanche soir des torrents de boue tout emporter, dont des voitures, sur leur passage.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Dans son dernier bulletin lundi, l'Aemet a abaissé le sud de la Catalogne d'alerte rouge à orange («risque important de pluies»), mais les autorités locales ont, elles, maintenu leur plan «situation d'urgence». Malgré cet «épisode exceptionnel», selon les propos tenus sur une radio locale par le président du gouvernement régional, Salvador Illa, les autorités «ne déplorent aucun mort» à ce stade.

«Tout est sens dessus dessous»

La Protection civile catalane a toutefois fait état dans un communiqué de 18 blessés, dont un grave. En déplacement dans les zones sinistrées, Salvador Illa a appelé les citoyens à rester «extrêmement prudents». A Santa Bàrbara, l'une des communes les plus touchées, le maire Lluís Gimeno a décrit à la radio locale «un événement historique». «Tout est sens dessus dessous», s'est-il lamenté, déplorant des dégâts importants pour de nombreuses cultures, qui vont «mettre le monde agricole sous pression».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les fortes pluies ont provoqué la fermeture temporaire de plusieurs axes routiers et ferroviaires importants de la région, ainsi que d'établissements universitaires, d'après les autorités. L'autoroute AP-7, qui longe la côte méditerranéenne, a de son côté rouvert, mais les autorités ont fait état dans la matinée d'importants embouteillages dans l'axe sud-nord, avec toujours une voie fermée dans chaque sens.

L'Espagne, pays en première ligne des conséquences du dérèglement climatique, reste profondément marquée par les inondations dévastatrices d'octobre 2024 qui avaient fait plus de 230 morts près de Valence (est). Les scientifiques affirment que le changement climatique causé par l'activité humaine intensifie les phénomènes météorologiques extrêmes comme les fortes pluies qui peuvent provoquer des inondations.