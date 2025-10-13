DE
FR

Un an après le drame
Alerte rouge aux pluies torrentielles près de Valence: «Danger extraordinaire»

Un an après les inondations meurtrières dans la région de Valence, de nouvelles pluies torrentielles sont annoncées sur le littoral. L'inquiétude est de mise.
Publié: 17:26 heures
Partager
Écouter
Les inondations dévastatrices d'octobre 2024 avaient fait plus de 230 morts près de Valence.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'agence météorologique espagnole a émis lundi une alerte rouge aux «pluies torrentielles» sur le littoral de Valence (est), un an après les inondations meurtrières dans la région, et quelques heures après le passage en Catalogne d'une tempête ayant fait plusieurs blessés et des dégâts matériels.

«Alerte rouge aux pluies torrentielles sur le littoral sud de Valence. En vigueur jusqu'à 23h59 (...) Danger extraordinaire. Il peut y avoir des inondations et des crues soudaines. Suivez les recommandations de la protection civile», a indiqué l'agence Aemet sur son compte X.

Torrents de boue

Quelques heures plus tôt, l'Aemet avait mis fin à l'alerte rouge dans une partie du sud de la Catalogne, dans le nord-est du pays, où de nombreux habitants se sont réveillés lundi matin les pieds dans l'eau et face à un paysage de destructions après le passage de la tempête Alice. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et authentifiées par l'AFP montraient dimanche soir des torrents de boue tout emporter, dont des voitures, sur leur passage.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Dans son dernier bulletin lundi, l'Aemet a abaissé le sud de la Catalogne d'alerte rouge à orange («risque important de pluies»), mais les autorités locales ont, elles, maintenu leur plan «situation d'urgence». Malgré cet «épisode exceptionnel», selon les propos tenus sur une radio locale par le président du gouvernement régional, Salvador Illa, les autorités «ne déplorent aucun mort» à ce stade.

«Tout est sens dessus dessous»

La Protection civile catalane a toutefois fait état dans un communiqué de 18 blessés, dont un grave. En déplacement dans les zones sinistrées, Salvador Illa a appelé les citoyens à rester «extrêmement prudents». A Santa Bàrbara, l'une des communes les plus touchées, le maire Lluís Gimeno a décrit à la radio locale «un événement historique». «Tout est sens dessus dessous», s'est-il lamenté, déplorant des dégâts importants pour de nombreuses cultures, qui vont «mettre le monde agricole sous pression».

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Les fortes pluies ont provoqué la fermeture temporaire de plusieurs axes routiers et ferroviaires importants de la région, ainsi que d'établissements universitaires, d'après les autorités. L'autoroute AP-7, qui longe la côte méditerranéenne, a de son côté rouvert, mais les autorités ont fait état dans la matinée d'importants embouteillages dans l'axe sud-nord, avec toujours une voie fermée dans chaque sens.

A lire aussi
Les quatre raisons qui ont causé la catastrophe historique en Espagne
La pluie pas la seule cause
Les 4 raisons qui ont causé la catastrophe historique en Espagne
L'Europe a subi des inondations historiques en 2024
413'000 personnes impactées
Chaleur et inondations en Europe en 2024

L'Espagne, pays en première ligne des conséquences du dérèglement climatique, reste profondément marquée par les inondations dévastatrices d'octobre 2024 qui avaient fait plus de 230 morts près de Valence (est). Les scientifiques affirment que le changement climatique causé par l'activité humaine intensifie les phénomènes météorologiques extrêmes comme les fortes pluies qui peuvent provoquer des inondations.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus