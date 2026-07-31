Environ 40'000 migrants ont traversé la frontière entre le Maroc et Ceuta ces derniers jours. Dix-huit personnes ont perdu la vie en mer. Pedro Sánchez est attendu sur place aujourd'hui pour gérer la crise.

AFP Agence France-Presse

40'000 migrants ont traversé la frontière entre le Maroc et l'enclave de Ceuta Environ 40'000 migrants ont traversé la frontière ces derniers jours entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta, selon une source policière, où le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est attendu vendredi. Les arrivées, qui n'ont pas cessé de la nuit, continuent vendredi matin, majoritairement des jeunes hommes et des adolescents, et 18 d'entre eux sont morts noyés en tentant le passage de la frontière par la mer, selon cette source, dans ce petit territoire habité par 80'000 personnes. Source: AFP La police marocaine a procédé à une trentaine d'arrestation à proximité de la frontière avec l'Espagne La police marocaine a arrêté vendredi matin une trentaine de jeunes, essentiellement des Marocains, à Fnideq, dans le nord du pays, selon un correspondant de l'AFP, après des heurts à proximité de la frontière avec l'enclave espagnole de Ceuta. Des milliers de candidats à l'émigration ont afflué ces derniers jours et se sont massés sur des collines en surplomb de la zone frontalière d'où ils caillassent les forces de l'ordre locales. Celles-ci ont tenté de les disperser à plusieurs reprises, en les aspergeant avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Et au moins une trentaine de jeunes ont été interpellés, selon le journaliste AFP. Source: AFP Pedro Sánchez met en cause une rumeur lancée par «les mafias de trafiquants d'êtres humains» Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a estimé vendredi que la crise migratoire en cours à Ceuta était liée à une interprétation malhonnête «par les mafias» d'une récente décision de justice statuant sur la reconduite des migrants arrivés par la mer. «Ce qui ressort des échanges que nous avons eus avec les autorités marocaines, c'est une lecture intéressée que les mafias de trafiquants d'êtres humains ont fait d'un arrêt de la Cour suprême» espagnole, -t-il dit. Selon cet arrêt, «il n'est pas possible de reconduire à la frontière les personnes qui seraient arrivées en Espagne par la mer», a expliqué Pedro Sánchez, ajoutant que «cette interprétation» s'était «répandue comme une traînée de poudre ces dernières heures». Source: AFP Ursula von der Leyen dénonce des images «inacceptables» en provenance de l'Espagne La cheffe de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dénoncé vendredi des images «inacceptables» provenant de l'enclave espagnole de Ceuta, où affluent des dizaines de milliers de migrants depuis le Maroc. «Il faut mettre fin immédiatement aux traversées dangereuses. Il faut démanteler les réseaux de passeurs. Et les expulsions doivent être rapides, comme le permettent nos règles», a-t-elle écrit sur le réseau social X. Source: AFP Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, évoque une «violation de l'intégrité territoriale de l'Espagne» Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a qualifié vendredi d'«attaque», de «violation de l'intégrité territoriale de l'Espagne» l'arrivée massive de quelque 40'000 migrants dans l'enclave de Ceuta depuis le Maroc. «Le gouvernement de l'Espagne est aux côtés de la ville de Ceuta. Et nous comprenons l'émotion, la situation d'angoisse qu'ils vivent depuis ces dernières heures, en particulier depuis aujourd'hui», a déclaré le Premier ministre socialiste en visite à Ceuta, avant de «qualifier ce qui s'est passé hier d'attaque, d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Espagne». Source: AFP La Finlande a dit vendredi soutenir la proposition italienne de fermer l'espace Schengen à l'Espagne après l'entrée illégale de milliers de migrants ces derniers jours dans l'enclave espagnole de Ceuta en provenance du Maroc. «L'Espagne a complètement échoué à protéger la frontière extérieure de l'espace Schengen contre les intrusions. Cela ne peut pas continuer», a écrit sur X la ministre finlandaise de l'Intérieur, Mari Rantanen, membre de la droite populiste finlandaise. «Les pays qui ne remplissent pas leur obligation de protéger la frontière extérieure ne peuvent pas être membres de Schengen», a-t-elle poursuivi, appelant tous les pays européens à suivre la proposition de la cheffe du gouvernement italien d'extrême droite, Giorgia Meloni. Source: AFP L'Espagne entend envoyer de nouveaux renforts dans l'enclave Le ministère espagnol de l'Intérieur a annoncé vendredi l'envoi de nouveaux renforts policiers, dont des plongeurs et des bateaux, dans l'enclave de Ceuta au Maroc, où 40'000 migrants sont arrivés ces derniers jours, passant par la mer ou par la frontière terrestre. Plusieurs dizaines de gardes civils et policiers vont être envoyés dans les prochaines heures, parmi lesquels huit plongeurs, un bateau et des drones, a indiqué le ministère, en pleine crise migratoire dans cette enclave qui forme l'une des deux frontières terrestres entre l'Afrique et l'Europe (avec l'autre enclave espagnole de Melilla). Source: AFP La Maison Blanche se saisit des images des migrants à Ceuta pour défendre sa politique Deux hauts responsables de la Maison Blanche se sont saisis jeudi d'images du passage de centaines de migrants du Maroc vers l'enclave espagnole de Ceuta pour défendre la politique répressive de Donald Trump sur l'immigration et alerter sur un éventuel retour au pouvoir des démocrates. «Les démocrates ont infligé cela à l'Amérique chaque jour pendant quatre ans sous Biden et le referont tout de suite, mais à une échelle infiniment plus grande, s'ils obtiennent la moindre parcelle de pouvoir national», a écrit sur X Stephen Miller, proche conseiller du président américain. «Votre maison sera détruite et pillée par des envahisseurs, et les démocrates s'en réjouiront», a ajouté cet habitué de la surenchère anti-immigration en commentant des images d'une foule s'agitant autour des hautes barrières de Ceuta. Source: AFP Giorgia Meloni appelle à suspendre l'Espagne de l'espace Schengen La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a dit jeudi vouloir suspendre l'Espagne de l'espace Schengen, après que des milliers de migrants sont arrivés illégalement jeudi dans l'enclave espagnole de Ceuta en provenance du Maroc. «Nous sommes en train de réunir les instances compétentes et, à l'issue de ces réunions, nous sommes prêts à agir, y compris par des mesures exceptionnelles (...), comme la suspension de l'accord de Schengen avec l'Espagne», a écrit la Première ministre d'extrême droite en dénonçant les «images choquantes» de Ceuta. Source: AFP Fin du Live

Environ 40'000 migrants ont traversé la frontière ces derniers jours entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta, selon une source policière, où le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est attendu vendredi. Les arrivées, qui n'ont pas cessé de la nuit, continuent vendredi matin, majoritairement des jeunes hommes et des adolescents, et 18 d'entre eux sont morts noyés en tentant le passage de la frontière par la mer, selon cette source, dans ce petit territoire habité par 80'000 personnes.

«Il y a eu un flux constant de personnes toute la nuit», et si les arrivées ont été moindres que pendant la journée, des «milliers» de migrants «ont continué à arriver la nuit et ils continuent d'arriver» vendredi matin, a précisé la source policière.

Il était difficile vendredi de savoir clairement ce qui a provoqué cette soudaine arrivée en masse de migrants en provenance du Maroc, principalement des jeunes hommes et des adolescents. Jeudi soir, des milliers de jeunes Marocains étaient rassemblés tard jeudi soir dans le centre de la ville de Fnideq, qui jouxte l'enclave espagnole de Ceuta, a constaté un journaliste de l'AFP, certains affirmant avoir entendu que «la frontière avait été ouverte».

Ces jeunes ont afflué près de la route qui longe la plage et qui mène vers le passage frontalier. Le contexte rappelle la précédente crise migratoire de 2021, lorsque des milliers d'entre eux avaient traversé la frontière à la faveur d'un assouplissement des contrôles par Rabat lors d'un différend diplomatique avec l'Espagne.

Pedro Sánchez doit arriver vendredi matin à Ceuta où il rencontrera les forces de l'ordre à la frontière puis les responsables régionaux, accompagné du ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska, a précisé la présidence du gouvernement dans un communiqué. Jeudi déjà, plusieurs centaines de personnes selon les autorités régionales étaient entrées illégalement à Ceuta, venant s'ajouter aux plus de 1500 migrants arrivés «ces derniers jours».