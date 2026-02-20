DE
Une première depuis 50 ans
La NASA prépare le retour des astronautes autour de la Lune

La NASA teste à nouveau sa fusée lunaire SLS avant Artémis 2. La mission doit envoyer des astronautes autour de la Lune pour la première fois depuis plus de 50 ans.
Publié: 03:59 heures
|
Dernière mise à jour: 04:08 heures
1/2
Le remplissage d'hydrogène liquide dans les réservoirs de la fusée SLS s'est bien déroulé, selon la NASA (archives).
Photo: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La NASA procède jeudi à un nouveau grand test de sa fusée lunaire SLS afin de déterminer si elle est prête pour le lancement de la mission Artémis 2. Cette mission doit amener des astronautes autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans. Cette répétition générale est la deuxième réalisée par l'agence spatiale américaine, la première organisée au début février ayant dû être écourtée après la survenue de problèmes techniques.

Ces imprévus, dont une fuite d'hydrogène liquide, avaient alors réduit à néant les espoirs de voir décoller le même mois la mission Artémis 2, repoussant au plus tôt au 6 mars son lancement. Le bon déroulement de cette nouvelle répétition générale doit donc déterminer la date possible de lancement de la mission, la NASA attendant sa conclusion pour donner une date ferme.

Test en conditions réelles

Lors de ce test tenu en conditions réelles à Cap Canaveral, en Floride, les ingénieurs répètent les manoeuvres devant être réalisées le jour du décollage réel. Les réservoirs de la fusée sont remplis et vidés et des vérifications techniques réalisées à la fois sur la fusée et sur le vaisseau qui transportera les astronautes.

Le plein d'hydrogène liquide, qui avait posé problème lors de cette première grande répétition, mais aussi lors de la mission Artémis 1 en 2022, s'est passé jeudi sans encombre, a indiqué la NASA dans l'après-midi, saluant une «avancée importante». Les procédures de lancement doivent être ensuite répétées en soirée lors d'une sorte de décollage fictif qui pourrait durer jusqu'à tard dans la nuit.

La mission Artémis 2 constituera le premier vol habité autour de la Lune en plus de 50 ans. Trois Américains et un Canadien y prendront part. «La sécurité demeure notre priorité absolue», avait assuré en début de mois le chef de la NASA Jared Isaacman, sur le réseau social X. «Nous ne procéderons au lancement que lorsque nous serons pleinement prêts à entreprendre cette mission historique».

