L'Ukraine a déclaré mardi que ses forces avaient frappé un pont ferroviaire, une centrale électrique et d'autres infrastructures clés en Crimée, alors que les autorités militaires de Kiev cherchent à isoler cette péninsule stratégique contrôlée par la Russie, dans le cadre de la dernière phase de cette guerre qui dure depuis quatre ans.
Ces attaques de drones et de missiles ont aggravé la situation sur la péninsule de la mer Noire, où les autorités russes ont dû suspendre la vente d’essence aux civils, l’Ukraine ayant intensifié sa récente campagne visant à perturber les lignes d’approvisionnement et le réseau électrique en pleine saison touristique estivale.
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