Ce mardi, l'armée ukrainienne a mené d'importantes frappes de drones et de missiles contre un pont ferroviaire et une centrale électrique en Crimée occupée. Une offensive stratégique en plein été qui a forcé la Russie à suspendre la vente d'essence aux civils.

L'Ukraine frappe des infrastructures clés en Crimée et paralyse la péninsule

L'Ukraine frappe des infrastructures clés en Crimée et paralyse la péninsule

L'Ukraine a déclaré mardi que ses forces avaient frappé un pont ferroviaire, une centrale électrique et d'autres infrastructures clés en Crimée, alors que les autorités militaires de Kiev cherchent à isoler cette péninsule stratégique contrôlée par la Russie, dans le cadre de la dernière phase de cette guerre qui dure depuis quatre ans.

Ces attaques de drones et de missiles ont aggravé la situation sur la péninsule de la mer Noire, où les autorités russes ont dû suspendre la vente d’essence aux civils, l’Ukraine ayant intensifié sa récente campagne visant à perturber les lignes d’approvisionnement et le réseau électrique en pleine saison touristique estivale.