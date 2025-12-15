L’ONU a appelé lundi à la libération inconditionnelle d’environ 10'000 personnes détenues arbitrairement en Erythrée, parmi lesquelles des responsables politiques, des journalistes et des étudiants.

En Erythrée, l'ONU appelle à la libération de 10'000 personnes

AFP Agence France-Presse

Les Nations unies ont appelé lundi à la libération inconditionnelle d'un nombre estimé à 10'000 personnes détenues arbitrairement en Erythrée, dont des hommes politiques, des journalistes et des étudiants.

«La récente libération de 13 Erythréens après près de 18 années de détention arbitraire est un évènement encourageant», a déclaré Seif Magango, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme dans un communiqué. «Nous appelons les autorités à la libération inconditionnelle de toutes les personnes encore détenues d'une manière arbitraire dans le pays, dont les anciens responsables gouvernementaux du G11 (groupe des 11) arrêtés en 2001 après avoir appelé à des réformes concernant la gouvernance», a ajouté Seif Magango.

Conditions de détention inhumaines

L'organisation Human Rights Concern-Eritrea a salué la semaine dernière la libération début décembre de treize personnes, dont un ancien champion olympique et d'anciens officiers, qui ont été emprisonnés sans être inculpés, et sans avoir droit à un procès ou à un accès à un avocat. Selon l'ONG, au cours de leur détention dans la prison de Mai Serwan, près de la capitale Asmara, certains ont été enfermés dans des conteneurs métalliques où les températures oscillaient entre une chaleur infernale et un froid extrême.

L'Erythrée est dirigé d'une main de fer depuis son indépendance en 1993 par Issaias Afwerki, 79 ans. Depuis plus de 30 ans, aucune élection n'a été organisée et le pays occupe l'une des dernières places dans le monde pour ce qui concerne les droits humains. «Un nombre estimé à plus de 10'000 personnes sont en détention arbitraire en Erythrée, parmi lesquelles des hommes politiques, des journalistes, des prêtres et des étudiants», a souligné Seif Magango.

Le Haut-Commissariat «est prêt à poursuivre son engagement auprès des autorités érythréennes pour s'assurer que l'Erythrée respecte pleinement ses obligations internationales en matière de droits humains», a-t-il ajouté.