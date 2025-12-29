DE
FR

Six personnes tuées à Manabi
Une fusillade éclate au coeur d'une localité touristique en Equateur

Une fusillade a fait six morts, dont une fillette de deux ans, et trois blessés le 28 décembre 2025 à Puerto Lopez, Equateur. Cette ville est touchée par une vague de violences liée aux cartels.
Publié: 01:56 heures
Six personnes sont décédées dans une attaque armée qui a éclaté dans une localité touristique de Manabi en Equateur.
Photo: IMAGO/Agencia Prensa-Independiente
AFP Agence France-Presse

Six personnes, dont une fillette de deux ans, ont été tuées dimanche près d'une plage touristique du sud-ouest de l'Equateur au cours d'une attaque à l'arme à feu qui a également fait trois blessés, a annoncé la police. La fusillade s'est produite à Puerto Lopez, dans la province de Manabi, une destination populaire pour l'observation des baleines, au milieu d'une vague de violences ce week-end qui a fait neuf morts au total dans cette ville, selon la presse locale.

Pendant l'attaque sur la promenade de Puerto Lopez, «six personnes ont été tuées et trois autres blessées», a déclaré dimanche aux médias le colonel William Acurio, le commandant de la police dans la région. Parmi les morts, il y a une fillette «âgée d'environ deux ans», a-t-il ajouté. L'Equateur, situé entre les deux principaux exportateurs mondiaux de cocaïne, la Colombie et le Pérou, a connu une recrudescence de la violence due aux luttes entre gangs criminels liés aux cartels mexicains et colombiens.

