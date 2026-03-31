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«Nous sommes tous désespérés»
Un bateau de pêche disparaît au large de l'Equateur avec 19 personnes à bord

Un bateau de pêche équatorien avec 19 personnes à bord est porté disparu depuis jeudi. Parti de Manta, il a été signalé pour la dernière fois à 17h.
Publié: il y a 25 minutes
Le bateau a été signalé pour la dernière fois à 17h (Illustration).
Photo: imago/All Canada Photos
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AFP Agence France-Presse

Un bateau de pêche équatorien transportant 19 personnes est porté disparu depuis quatre jours, ont signalé lundi le propriétaire du navire et les proches des passagers. Selon le propriétaire du navire, «au cours de la pêche, quelques avions» ont survolé la zone.

Le bateau a été localisé pour la dernière fois jeudi à 17h heure locale (minuit en Suisse) après avoir quitté Manta, principal port de pêche du pays et noeud stratégique pour le trafic de drogue sur l'océan Pacifique. «Nous demandons l'aide de toutes les autorités pour qu'elles se mobilisent, s'il vous plaît, et qu'elles n'abandonnent pas», a déclaré à la presse le propriétaire, Cristhian Mendoza.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la disparition. Le gouvernement équatorien, avec le soutien des Etats-Unis, mène des patrouilles et des opérations en haute mer pour tenter d'endiguer le trafic de drogue croissant. «Nous sommes tous désespérés, car nous voulons des réponses. Nous voulons savoir s'ils ont été vus, où ils sont, s'ils vont bien», a déclaré aux journalistes Diana Lucas, l'épouse du cuisinier du bateau.

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