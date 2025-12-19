L’ex-président équatorien Rodrigo Borja est mort à 90 ans, a annoncé le président Daniel Noboa. Au pouvoir de 1988 à 1992, il avait marqué l’histoire en redistribuant des terres au peuple autochtone.

L'ex-président équatorien Rodrigo Borja est décédé à l'âge de 90 ans

AFP Agence France-Presse

L'ancien président équatorien social-démocrate Rodrigo Borja est décédé jeudi à l'âge de 90 ans, a annoncé le président Daniel Noboa sur les réseaux sociaux. Au pouvoir entre 1988 et 1992, il avait notamment remis les titres de propriété d'environ un million d'hectares de terres à des groupes indigènes, après le premier soulèvement autochtone du pays.

C'était la «première fois» qu'un gouvernement accordait des terres à ces communautés, se souvenait Rodrigo Borja dans une interview accordée à l'AFP en 2019. «Il restera à jamais dans la mémoire de l'Equateur. Aujourd'hui, ce pays rend hommage à son héritage», a écrit le président Daniel Noboa sur X, sans préciser la cause du décès.

Le gouvernement de Rodrigo Borja avait réussi à démobiliser le groupe de guérilla urbaine AVC (Alfaro Vive Carajo), et avait promu une campagne d'alphabétisation et la distribution de petits-déjeuners scolaires. Plus jeune, il avait été incarcéré au cours de ses études universitaires pour s'être opposé au gouvernement du conservateur José María Velasco Ibarra.