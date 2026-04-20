DE
FR

Révélations du «Guardian»
Keir Starmer fait face aux députés après un nouvel épisode du scandale Mandelson/Epstein

Ce lundi, le Premier ministre Keir Starmer fait face aux députés du Parlement pour répondre de l'affaire Mandelson. La semaine dernière, le «Guardian» faisait de nouvelles révélations.
Publié: il y a 50 minutes
1/2
Le Premier ministre britannique Keir Starmer est sous le feu des critiques.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, sous le feu des critiques, doit s'expliquer lundi devant les députés au Parlement, pour tenter d'apaiser la colère déclenchée par un nouvel épisode dans l'affaire Mandelson. Le dirigeant travailliste, très impopulaire, peine à mettre fin à cette crise et fait une nouvelle fois face à des appels à démissionner.

Keir Starmer est fragilisé depuis plusieurs mois en raison de sa décision de nommer Peter Mandelson ambassadeur à Washington, avant de le limoger en septembre dernier, l'accusant d'avoir «menti de manière répétée» sur l'étendue de ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein.

L'affaire a rebondi jeudi quand le journal The Guardian a révélé que le ministère des Affaires étrangères avait accordé une habilitation de sécurité à Peter Mandelson pour ce poste en janvier 2025 malgré un avis défavorable du service chargé de contrôler ses antécédents.

Accusations de mensonge

Keir Starmer a affirmé ne pas avoir été informé de cet avis défavorable avant mardi dernier, déclenchant aussitôt des accusations de mensonge contre lui. 

«Au mieux, il a fait preuve d'une négligence irresponsable; au pire, il a été tout à fait malhonnête. Il est temps que la vérité soit faite, toute la vérité et rien que la vérité», a fustigé lundi la cheffe de l'opposition conservatrice Kemi Badenoch sur X. Comme d'autres dirigeants de l'opposition, elle a appelé à la démission du Premier ministre, arrivé au pouvoir en juillet 2024 avec une très large majorité.

Sur le même sujet
Les 5 choses à savoir sur l'affaire Mandelson qui secoue le Royaume-Uni
Keir Starmer est acculé
Les 5 choses à savoir sur l'affaire Mandelson qui secoue le Royaume-Uni
Appelé à démissionner, Keir Starmer affirme qu'on lui a caché des infos
Affaire Mandelson
Appelé à démissionner, Keir Starmer affirme qu'on lui a caché des infos
Le plus haut fonctionnaire de la diplomatie britannique limogé
Affaire Epstein
Le plus haut fonctionnaire de la diplomatie britannique limogé
Une photo montre pour la première fois Andrew, Mandelson et Epstein
Scandale au Royaume-Uni
Une photo montre pour la première fois Andrew, Mandelson et Epstein

En février, ce dernier avait déclaré devant les députés que «toutes les procédures requises» avaient été respectées lors de l'examen du dossier de Peter Mandelson. Keir Starmer a promis de présenter «tous les faits dans une transparence totale» lundi devant la Chambre des communes, où il va faire une déclaration vers 14H30 GMT avant d'être interrogé par les députés.

Le chef du gouvernement a jugé vendredi «totalement inacceptable» et «impardonnable» de ne pas avoir eu toutes les informations, affirmant aussi que ses ministres et Downing Street avaient été laissés dans l'ignorance.

Bouc émissaire

Il a reproché aux responsables du ministère des Affaires étrangères d'avoir autorisé cette nomination malgré l'avis défavorable. Quelques heures après les révélations du Guardian, jeudi soir, Keir Starmer a limogé le plus haut fonctionnaire à la tête des services diplomatiques, Olly Robbins. Ce dernier pourra donner sa version des faits mardi, quand il s'exprimera devant une commission parlementaire.

Plusieurs anciens hauts fonctionnaires ont accusé Keir Starmer d'avoir fait d'Olly Robbins un bouc émissaire, tandis que son équipe gouvernementale a pris la défense du Premier ministre.

Le vice-Premier ministre David Lammy a affirmé dans une interview au Guardian que Keir Starmer «n'aurait jamais, au grand jamais, nommé» Peter Mandelson s'il avait su que celui-ci n'avait pas passé le contrôle de sécurité. David Lammy, qui était chef de la diplomatie lors de cette nomination, a affirmé ne pas avoir eu connaissance de l'avis défavorable.

«Risque réputationnel»

S'exprimant lundi matin au nom du gouvernement, le ministre chargé des affaires écossaises, Douglas Alexander, a rappelé que Keir Starmer avait déjà reconnu que la nomination de Peter Mandelson avait été une «erreur». Le Premier ministre avait présenté ses excuses à ce propos en février.

«Le raisonnement» qui a conduit au choix initial de Peter Mandelson, plutôt que celui d'un profil plus traditionnel de diplomate, «était que l'administration Trump était une administration atypique et qu'un ambassadeur atypique pourrait remplir cette mission pour le Royaume-Uni», a-t-il expliqué, ajoutant que «cette appréciation était erronée».

Keir Starmer avait été prévenu du «risque réputationnel» posé par les liens de Peter Mandelson avec Jeffrey Epstein avant de le nommer, selon des documents officiels publiés en mars. L'affaire Mandelson a déjà coûté leurs postes au chef de cabinet de Keir Starmer et à son directeur de la communication.

Si le dirigeant travailliste parvient à convaincre les députés lundi, le répit risque d'être de courte durée: il s'apprête à affronter début mai des élections locales qui s'annoncent très difficiles pour le Labour.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Articles les plus lus
    Articles les plus lus