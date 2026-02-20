La succession d'Epstein propose un accord à l'amiable

La succession de Jeffrey Epstein propose un accord entre 25 et 35 millions de dollars pour clore une procédure collective intentée par des victimes. Un juge fédéral de New York doit encore valider cette offre.

AFP Agence France-Presse

Les exécuteurs testamentaires de Jeffrey Epstein ont proposé un accord à l'amiable d'au moins 25 millions de dollars pour clore une procédure collective intentée à leur encontre par des victimes du prédateur sexuel américain, selon un projet de jugement publié jeudi. Le projet d'accord, qui n'implique aucune reconnaissance de culpabilité de la part de Darren Indyke et Richard Kahn, respectivement ancien avocat personnel et ancien comptable de Jeffrey Epstein, doit encore être approuvé par un juge fédéral à New York.

Les deux hommes ont été choisis comme coexécuteurs testamentaires d'Epstein, qui a mis à jour son testament deux jours avant sa mort en prison, le 10 août 2019, attribuée à un suicide. Selon les termes de l'accord proposé, consulté par l'AFP, la succession versera 25 millions de dollars si moins de 40 victimes présumées sont jugées éligibles à cette procédure.

La somme monte à 35 millions de dollars si plus de 40 personnes répondent aux critères requis. Les bénéficiaires de l'offre devront aussi accepter de renoncer à toute autre procédure et ne doivent pas avoir déjà reçu d'accord de la succession d'Epstein, ou du Fonds d'indemnisation des victimes d'Epstein.

Une succession évaluée à 600 millions

Darren Indyke et Richard Kahn ont été accusés, dans une plainte collective déposée en 2024, de «facilitation, participation et dissimulation de la conduite illégale d'Epstein» pour leur propre gain financier, selon des médias américains. «Aucun des deux coexécuteurs testamentaires n'a reconnu ni admis aucune faute», a rappelé Dan Weiner, un de leurs avocats, dans un communiqué cité par la chaîne ABC News.

«Cela n'a rien de surprenant: aucune femme n'a jamais accusé l'un ou l'autre d'avoir commis ou été témoin d'agression sexuelle, ni n'a jamais affirmé leur avoir signalé une quelconque allégation d'abus de la part de M. Epstein». Après sa mort, la succession d'Epstein a été évaluée à environ 600 millions de dollars, avant de diminuer suite au règlement d'autres poursuites.