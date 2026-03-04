DE
FR

Des élus veulent sa démission
Sous pression, le ministre du Commerce américain va témoigner sur ses liens avec Epstein

Le ministre américain du Commerce, Howard Lutnick, témoignera devant une commission parlementaire sur ses liens avec Jeffrey Epstein. Plusieurs élus demandent sa démission.
Publié: il y a 50 minutes
Howard Lutnick a affirmé avoir coupé les liens avec Epstein, affirmation démentie par les documents publiés par le DoJ (archives).
Photo: YURI GRIPAS / POOL
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le ministre américain du commerce Howard Lutnick a accepté de témoigner devant la commission parlementaire sur ses liens passés avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, a annoncé mardi le président de la commission. Plusieurs élus appellent à sa démission. «Le secrétaire Lutnick a accepté de manière proactive de comparaître volontairement devant la commission de la chambre des représentants», a déclaré le républicain James Comer, ajoutant attendre «avec impatience son témoignage».

Le nom d'Howard Lutnick apparaît dans les documents du dossier Epstein publié par le département fédéral américain de la justice (DoJ). Il a reconnu à la mi-février avoir déjeuné en 2012 avec Jeffrey Epstein sur son île privée dans les Caraïbes, après avoir soutenu qu'il avait coupé les liens bien avant.

Déjeuner en famille sur l'île

«J'ai déjeuné avec lui sur l'île, alors que je passais des vacances en famille sur un bateau. Ma femme était avec moi, ainsi que mes quatre enfants et leurs nourrices», avait-il déclaré à la mi-février, ajoutant que la visite avait duré une heure. Il s'était cependant défendu d'avoir «à peine vu cette personne [Epstein] en l'espace de 14 ans», en référence à une période débutant en 2005. A l'époque, selon Howard Lutnick, les deux financiers avaient emménagé dans le même quartier de New York.

Plusieurs personnalités se sont retrouvées sous le feu des projecteurs pour s'être rendues sur «Epstein Island», dans les îles Vierges américaines, où des procureurs accusent Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019, d'avoir fait venir des mineures à des fins de trafic sexuel. La simple mention du nom d'une personne dans les documents du dossier Epstein ne suppose pas a priori qu'elle ait commis des actes répréhensibles.

