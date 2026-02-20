Le cabinet de conseil Global Counsel, fondé par Peter Mandelson, est sous administration judiciaire après des révélations sur ses liens avec Jeffrey Epstein. La décision intervient à Londres, où plusieurs clients majeurs ont rompu leurs contrats.

AFP Agence France-Presse

Le cabinet de conseil fondé par l'ex-ministre britannique Peter Mandelson, Global Counsel, a demandé à être placé sous administration judiciaire, invoquant le «maelström» né des révélations sur les liens de l'ancien responsable avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Selon un post de l'entreprise jeudi sur LinkedIn, plusieurs «clients sont restés fidèles à l'entreprise ces dernières semaines. Cependant, le maelström (tourbillon, ndlr) persistant d'attention politique et médiatique autour de Peter Mandelson a rendu difficile la poursuite de l'activité».

«Bien que Global Counsel n'ait aujourd'hui aucun lien avec Peter Mandelson, son rôle de cofondateur et sa conduite, notamment durant ses premières années, ont défini de façon indélébile la manière dont Global Counsel est perçu à l'extérieur», a-t-elle ajouté. Selon la presse britannique, plusieurs clients importants ont rompu leurs liens avec le cabinet ces dernières semaines, dont la banque Barclays, la chaîne de grande distribution Tesco ou encore la Premier League.

«Le conseil d'administration de Global Counsel a décidé de demander aux tribunaux britanniques de nommer Interpath (un cabinet de conseil en restructurations NDLR) administrateur pour prendre le contrôle», est-il souligné dans le communiqué. «Un nombre significatif de licenciements» est attendu au sein du cabinet, fondé en 2010 et qui emploie plus d'une centaine de personnes en Europe mais aussi à Singapour, au Qatar et aux Etats-Unis.

Global Counsel avait annoncé le 6 février la cession des parts de Peter Mandelson dans l'entreprise pour mettre «fin à tout lien» avec lui. Son directeur général Benjamin Wegg-Prosser s'était lui retiré. Après la publication par la justice américaine de millions de documents liés à Jeffrey Epstein, le Financial Times avait révélé que les deux hommes avaient sollicité les conseils d'Epstein sur la façon de lancer leur société en 2010.

Keir Starmer aussi sous pression

Ces documents ont également montré que Benjamin Wegg-Prosser a rencontré l'Américain alors qu'il était en résidence surveillée à New York pour lui présenter le plan de l'entreprise. La police londonienne a ouvert début février une enquête criminelle contre Peter Mandelson soupçonné d'avoir transmis des informations financières sensibles à Jeffrey Epstein, notamment lorsqu'il était ministre dans le gouvernement travailliste de Gordon Brown, de 2008 à 2010.

L'affaire a aussi mis sous pression le Premier ministre Keir Starmer, critiqué pour avoir nommé Mandelson ambassadeur aux Etats-Unis en 2024 alors qu'il savait qu'il avait été proche du pédocriminel américain. Contacté par l'AFP, Global Counsel n'avait pas répondu vendredi matin.







