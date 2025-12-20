La publication progressive des dossiers Epstein provoque un tollé à cause de certaines images choquantes. Des photos montrent des enfants qui auraient aussi été amenés sur l’île de l'homme d'affaires, là où se déroulaient les agressions sexuelles.

Natalie Zumkeller

Depuis la publication de centaines de milliers de dossiers Epstein vendredi, de plus en plus de photos circulent. Sur certains clichés, on ne voit que des meubles et des pièces vides, sur d'autres des célébrités – comme Bill Clinton ou Michael Jackson. Mais d'autres photos interrogent. Un cliché montre le délinquant sexuel Jeffrey Epstein assis sur un canapé, souriant à la caméra. Une serviette de bain est posée sur sa jambe gauche. En regardant de plus près, on aperçoit une petite jambe avec une chaussure Crocs à sa gauche.

S'agirait-il d'une jambe d'enfant à côté d'Epstein? Sa taille et celle de la chaussure le laissent supposer. Nul ne sait exactement quand et où la photo a été prise. Selon certains médias, elle aurait été prise sur la fameuse île de «Little St. James» dans les Caraïbes.

En plus de ces clichés, il existe d'autres photos d'Epstein sur lesquelles il serait photographié avec des enfants. Sur l'une des photos, on devine une fillette portant un t-shirt rose assise sur ses genoux. Dans une autre, on aperçoit un cadre photo avec une image, où l'on devine un enfant s'appuyant sur l'épaule d'Epstein pendant qu'il prend un selfie.

«C'est dégoûtant»

Sur les réseaux sociaux, les dernières photos provoquent un tollé: «Absolument dégoûtant», écrit quelqu'un. «On dirait une fillette de huit ou dix ans. C'est dégoûtant», commentent d'autres. «Je ne peux pas imaginer à quel point cela a dû être effrayant pour ces enfants.»

Jusqu'à présent, 13'000 fichiers issus de l'enquête sur Epstein ont été déclassifiés par le ministère américain de la Justice, la plupart sont des photos. L'authenticité des photos n'a pas encore été confirmée, mais elles attisent les tensions aux Etats-Unis, car elles révèlent les liens de nombreuses personnalités de haut rang avec Jeffrey Epstein.

D'autres révélations à venir

Certaines photos montrent par exemple l'ancien président américain Bill Clinton se baigner dans un jacuzzi avec une jeune fille. Ou encore l'acteur et réalisateur Kevin Spacey, ou même Michael Jackson. L'actuel président américain Donald Trump – déjà photographié avec Epstein – apparaît aussi à plusieurs reprises dans les dossiers.

Le ministère de la Justice a annoncé qu'il ne s'agissait que de la première vague de publications. D'autres documents devraient être publiés d'ici à la fin de l'année. En parallèle, le gouvernement américain fait face aux plaintes civiles déposées contre lui pour ne pas avoir su protéger les victimes. Les dossiers pourraient donc jouer un rôle important dans ces affaires.