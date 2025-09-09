DE
Des objectifs contraignants
L'UE s'attaque au gaspillage alimentaire et à la fast fashion

Le Parlement européen adopte une loi contre le gaspillage alimentaire et les déchets textiles à Strasbourg. L'objectif est de réduire significativement les déchets d'ici 2030, notamment dans le secteur de la fast fashion.
Publié: il y a 26 minutes
En 2030, chaque Etat membre devra réduire de 30% les déchets alimentaires de la distribution, de la restauration et des ménages (image d'illustration).
Photo: DIVYAKANT SOLANKI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Parlement européen a définitivement adopté mardi à Strasbourg une loi contre le gaspillage alimentaire et les déchets textiles. Ce texte vise notamment les déchets liés à la fast fashion, ces millions de vêtements à bas coûts importés de Chine.

Les eurodéputés ont approuvé sans la moindre modification ce texte consensuel négocié avec les Etats membres. Chaque Européen génère en moyenne par an 130 kilos de déchets alimentaires et une quinzaine de kilos de déchets textiles, secteur où le recyclage est quasi nul, selon l'UE.

Pas de mesures concrètes détaillées

La nouvelle loi, qui ne détaille pas de mesures concrètes, fixe aux pays européens des objectifs contraignants de réduction des déchets dans l'alimentation.

En 2030, chaque Etat membre devra réduire de 30% les déchets alimentaires de la distribution, de la restauration et des ménages, et de 10% ceux générés par la transformation et la fabrication des aliments, par rapport aux volumes annuels enregistrés entre 2021 et 2023.

