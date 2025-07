Un bateau chavire sur une rivière du Nigeria et fait au moins 13 morts

Les naufrages sont fréquents sur les rivières et les fleuves du Nigeria (image d'illustration). Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Un bateau a chaviré samedi sur une rivière du Nigeria, faisant au moins 13 morts dont des enfants, ont déclaré dimanche des responsables. L'embarcation, avec 39 passagers à son bord, a chaviré dans la région de Shiroro dans l'Etat du Niger.

«13 corps ont été récupérés et ont été enterrés. 26 personnes ont été secourues», a indiqué une porte-parole des services de gestion des urgences. Les passagers se rendaient à un marché.

Le bateau était également chargé de maïs, riz, manioc, vaches, poulets et chèvres, selon un responsable local de la Croix-Rouge. Les naufrages sont fréquents sur les fleuves et rivières du Nigeria en raison de la surcharge des bateaux, du non-respect des mesures de sécurité et des inondations pendant la saison des pluies.