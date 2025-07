Une collision tragique entre un camion et un autocar en Côte d'Ivoire a fait au moins 16 morts et 51 blessés dimanche. L'accident s'est produit sur l'axe Katiola-Niakara, dans le nord du pays.

Une collision entre un autocar et un camion fait 16 morts en Côte d'Ivoire

L'accident s'est produit sur l'axe Katiola-Niakara, dans le nord du pays. (Image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Au moins 16 personnes ont été tuées et 51 blessées dimanche dans une collision entre un camion et un autocar de transport en commun dans le nord de la Côte d'Ivoire, a annoncé le ministère des Transports. L'accident s'est produit tôt dimanche matin vers 6h, sur l'axe Katiola - Niakara, dans le nord du pays, a indiqué le ministère des Transports dans un communiqué dimanche soir.

Il a impliqué un autocar de transport en commun effectuant la ligne San-Pédro (Côte d'Ivoire) – Ouagadagou (Burkina Faso) et un camion-benne surmonté d'une grue, a précisé le ministère. «Le bilan provisoire fait état de seize (16) tués et cinquante-et-un (51) blessés évacués par les services de secours au Centre Hospitalier Régional (CHR) de Katiola», a-t-il ajouté.

Accidents fréquents

Comme dans de nombreux pays africains, les accidents meurtriers sont fréquents en Côte d'Ivoire en raison du mauvais état de certaines routes et de nombreux véhicules, ainsi que de l'incivisme des conducteurs. En janvier, au moins 17 personnes avaient été tuées et 23 blessées dans une collision entre un camion de marchandises et un car transportant des passagers dans l'ouest du pays.

Entre 1000 et 1500 personnes sont tuées en moyenne chaque année sur les routes de Côte d'Ivoire, selon le ministère des Transports, pour 1,5 million de véhicules en circulation. En comparaison, la France – qui n'est pas le meilleur élève en Europe – compte 3'500 morts pour 39 millions de véhicules en moyenne.