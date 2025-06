1/5 Ici, au Twiga-Beach Club à Versilla (Toscane, Italie), une journée à la plage coûte jusqu'à 1500 euros. Photo: Twiga Versilla

Nicola Imfeld

Ce n'est un secret pour personne que les prix ont augmenté sur les plages ces dernières années. Mais le montant que les Italiens demandent parfois pour les chaises longues, les parasols et autres petits détails surprend.

La protection des consommateurs italienne Codacons vient de tirer la sonnette d'alarme dans un communiqué. En effet, les prix sur les plages augmentent à nouveau cet été, jusqu'à 5%. Alors que certains exploitants maintiennent leurs tarifs, beaucoup ont augmenté les prix des prestations supplémentaires. Une glace, une boisson non alcoolisée ou la location d'un pédalo? Tout cela peut vite coûter très cher.

Jusqu'à 1500 euros par jour

Les défenseurs des consommateurs italiens mettent en garde spécifiquement contre certaines régions et prennent comme exemples les prix des «plages de luxe d'Italie». Selon eux, la journée de plage en Versilia, sur la côte toscane, est plus onéreuse que nulle part ailleurs dans le pays. Concrètement, il faut compter 1500 euros par jour pour la tente dite impériale, équipée de quatre lits, de chaises longues et de transats.

A l'hôtel Augustus à Forte dei Marmi, une place directement en bord de mer coûte, selon Codacons, 560 euros par jour au mois d'août. Pour cela, il y a deux chaises longues individuelles, une chaise longue double, deux transats, des serviettes et un coffre-fort.

Mais il n'y a pas qu'en Toscane que l'on trouve des prix excessifs à la plage: en Sardaigne, le transat coûte jusqu'à 550 euros par jour, selon la protection des consommateurs. Sur l'île au large de Venise, il faut débourser jusqu'à 515 euros pour une chaise longue en première ligne. Et dans le sud de l'Italie, près de Lecce, ces dernières risquent de coûter 470 euros dans la «zone exclusive» des plages de Pescoluse.

Quelles régions sont encore bon marché?

Bien sûr, les prix ne sont pas aussi élevés partout. Le prix moyen d'un parasol avec deux chaises longues sur une plage italienne est de 35 euros par jour en semaine. Le week-end, c'est automatiquement plus cher, parfois jusqu'à 50%.

Selon une évaluation récente de l'agence de presse financière Teleborsa, la région de Campanie est la plus chère avec une moyenne de 86 euros par jour, poussée par des endroits comme la côte amalfitaine, où il n'est pas rare de voir des prix allant jusqu'à 123 euros.

La Sardaigne suit avec 44 euros, la Sicile avec 42 euros et la Ligurie avec 41 euros. Ceux qui préfèrent les prix plus bas devraient se tourner vers le Latium (17 euros), la Vénétie (14 euros) ou les Abruzzes (13 euros) – des régions dans lesquelles l'évolution des prix reste comparable à celle de l'année précédente, selon l'évaluation.