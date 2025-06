1/4 Avant les vacances, il vaut mieux se renseigner auprès de sa banque. Photo: Pius Koller

Jean-Claude Raemy

Malgré la popularité croissante de Twint et des cartes bancaires, l'argent liquide reste très apprécié des Suisses, notamment lorsqu'ils voyagent. Mais lorsque vient le moment de retirer de l'argent d'un bancomat étranger, les différences de frais peuvent être considérables. Quelques astuces simples réduisent efficacement le risque d'obtenir une contre-valeur trop faible pour les francs suisses:

1 Se renseigner sur le taux de change avant de partir

Savoir, c'est pouvoir! Avant de partir, vérifiez les taux de change officiels sur un site de change comme Oanda ou XE. Vous saurez ainsi combien vous devriez obtenir approximativement pour le montant de change prévu dans votre budget.

2 Changer de l'argent à la banque locale

Vérifiez si le retrait de devises étrangères auprès de votre banque habituelle est gratuit. Si c'est le cas, changez le montant nécessaire auprès de votre banque en Suisse afin d'économiser des frais. La plupart des banques prélèvent des frais lors du retrait d'espèces en monnaie étrangère à l'étranger.

3 Choisir les bons distributeurs automatiques

Vous devez retirer de l'argent à un Bancomat à l'étranger? Evitez les distributeurs automatiques indépendants que l'on voit souvent dans les aéroports, les lieux touristiques ou les centres commerciaux. Ils ne sont généralement pas gérés par des banques, mais par des bureaux de change ou des sociétés de transfert d'argent. Ils ont donc des taux de change défavorables, des frais élevés, voire les deux.

Les distributeurs de billets de l'entreprise américaine Euronet sont particulièrement critiqués. Selon Blick, une lectrice a récemment été facturée 273,62 francs pour un retrait de 250 euros. Et ce, avec un taux de change de 0,92 franc! Ce qui équivaut à une commission de 12%, ou une différence de plus de 30 francs par rapport à la contre-valeur effective.

4 Privilégier les plus gros montants

Chaque changement ou retrait de devises implique des frais et des commissions. Pour minimiser le poids des frais, mieux vaut retirer des montants importants en une seule fois. Il vaut aussi la peine d'évaluer ses besoins en argent liquide. Attention: si vous transportez plus de 10'000 francs ou euros, vous êtes tenu de les déclarer lors du passage de la frontière.

5 Utiliser la bonne carte

Un retrait d'argent liquide avec la carte de débit est souvent plus avantageux qu'un retrait d'argent liquide avec la carte de crédit. Certaines sociétés de cartes de crédit ajoutent une commission de 3,5% ou plus au montant retiré, tandis que de nombreuses cartes misent sur des frais fixes.

Il est toujours recommandé de vérifier les conditions de l'émetteur de la carte en question. Cela permet d'éviter les mauvaises surprises à la fin des vacances. Les solutions numériques sont également recommandées: Wise, par exemple, utilise toujours le taux de change réel sans majoration cachée et permet des comptes multidevises pour plus de 40 devises, ce qui permet de charger de l'argent dans la devise du pays avant le voyage et de le dépenser directement sur place sans frais.

6 Payer dans la monnaie locale

Si la question se pose de savoir si vous voulez payer en espèces en francs suisses ou dans la monnaie locale, il n'y a qu'une seule réponse: toujours choisir la monnaie locale! Là, le taux de change est fixé par le fournisseur de la carte de crédit, au prix de vente de la monnaie étrangère. Si vous payez en francs suisses, le taux de change est fixé par le vendeur, ce qui est généralement plus cher.