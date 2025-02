La présidente du Mexique a menacé de poursuivre Google pour le changement du Golfe du Mexique en Golfe d'Amérique sur ses cartes. Photo: Anadolu via Getty Images

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a menacé jeudi de poursuivre Google, une entité du groupe américain Alphabet, en raison du changement de nom du Golfe du Mexique sur les cartes de l'entreprise en «Golfe d'Amérique».

«Nous avons effectivement un différend en ce moment avec Google (...) Et si nécessaire, nous engagerons une action civile», a déclaré la présidente lors de sa conférence matinale. Physicienne de formation, la présidente de gauche nationaliste a signalé des erreurs dans la manière dont la filiale d'Alphabet a effectué le changement de nom après un récent décret du président américain Donald Trump.

Plainte envisagée

Claudia Sheinbaum a expliqué que la demande du président américain se réfère uniquement à la partie du plateau continental sous souveraineté des Etats-Unis, et non à l'ensemble du golfe. Elle a indiqué que le ministère mexicain des Affaires étrangères avait envoyé une lettre à Google pour leur expliquer pourquoi ils faisaient erreur, et leur indiquant également ce que stipule le décret signé par Donald Trump et les normes internationales en la matière.

L'entreprise, cependant, a maintenu sa position, a commenté la présidente. «S'ils continuent d'insister, nous aussi (...), nous envisageons même une plainte».

Elle a également fait valoir que bien que Google soit une entreprise privée, elle est devenue une référence internationale pour la cartographie qu'elle réalise pour toute la planète. «Ce que nous disons à Google est: 'revoyez le décret émis par la Maison Blanche et signé par le président Trump. Vous verrez dans ce décret qu'il ne se réfère pas à tout le golfe, mais au plateau continental'», a ajouté Mme Sheinbaum.