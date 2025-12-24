La Bosnie annule une partie des résultats présidentiels

Après des accusations de fraude et un recomptage, la Commission électorale bosnienne a annulé les résultats dans 136 bureaux de vote en Republika Srpska, où Sinisa Karan avait gagné de justesse la présidentielle du 23 novembre.

La Commission électorale de Bosnie a partiellement annulé mercredi les résultats de l'élection présidentielle dans l'entité serbe à cause d'«irrégularités», une décision qui pourrait modifier l'issue de ce scrutin organisé pour élire un successeur au président déchu de la Republika Srpska (RS), Milorad Dodik.

Ce scrutin anticipé tenu le 23 novembre a été remporté de justesse par Sinisa Karan, candidat soutenu par Milorad Dodik et la coalition au pouvoir en RS, qui a obtenu 50,39% des voix, face au candidat de l'opposition, Branko Blanusa (48,22%), selon les résultats officiels.

L'écart entre les deux candidats est de moins de 10'000 voix, sur environ 450'000 électeurs ayant voté. Dès le jour d'élection, l'opposition a accusé de «fraudes» la coalition au pouvoir dans l'entité. Milorad Dodik, qui dirige toujours son parti (SNSD), a rejeté ces accusations et déclaré récemment que cette «histoire (était) close» pour lui.

«Nombreuses irrégularités»

La Commission électorale (CIK) avait ordonné début décembre le recomptage des bulletins dans plus de cents bureaux de vote – sur environ 2160 – et a annoncé mercredi l'annulation du résultat dans 136 d'entre eux, dans 17 localités, la plupart à Doboj (nord), Zvornik (est) et Laktasi (nord-ouest), la circonscription de Milorad Dodik.

«De nombreuses irrégularités ont été constatées durant ces élections anticipées», a dit un rapporteur de la CIK, Miso Krstovic. «En analysant ces bureaux de vote, nous avons établi que (des irrégularités, ndlr) ont pu influencer le résultat» de l'élection, a expliqué Jovan Kalaba, président de la CIK.

La décision de la CIK n'est pas définitive et elle peut être contestée en justice dans un délai de deux jours. Si elle est approuvée par la justice, la CIK va alors convoquer un nouveau scrutin dans les bureaux de vote concernés. Cette élection en RS a été organisée après la destitution par la justice locale de Milorad Dodik, 66 ans, incontournable leader serbe bosnien qui a dirigé la RS pendant près de vingt ans.

Reconnu coupable de non-respect des décisions du Haut représentant international, il a été condamné à une interdiction d'exercer pendant six ans des fonctions publiques. Le Haut représentant est chargé de veiller à la bonne application de l'accord de paix dans le pays, signé il y a trente ans. Cette affaire en justice avait provoqué l'une des plus grave crises politiques dans le pays depuis la guerre des années 1990.



