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Sous l'effet d'El Niño
Trois cyclones en même temps dans le Pacifique, un phénomène très rare

Deux ouragans de catégorie 4 et une tempête tropicale traversent le Pacifique, dans des eaux exceptionnellement chaudes sous l'effet d'El Niño. Lowell et Karina devraient éviter Hawaï, mais leur trajectoire reste incertaine et Marie pourrait devenir un ouragan.
Publié: 02:03 heures
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Dernière mise à jour: il y a 57 minutes
El Niño revient tous les deux à sept ans, quand les vents d'est faiblissent et laissent les eaux chaudes gagner l'est.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Deux puissants ouragans et une tempête tropicale qui se renforce traversent mercredi l'océan Pacifique, dont les eaux sont réchauffées par un épisode d'El Niño d'une intensité historique. Tous deux classés en catégorie 4, les ouragans Lowell et Karina devraient passer loin des côtes d'Hawaï, selon le Centre national américain des ouragans (NHC).

Leurs trajectoires restent toutefois incertaines. Un renforcement des vents ainsi qu'une augmentation des précipitations restent possibles sur l'archipel américain. Hawaï se remet encore du passage, mi-août, de l'ouragan Lala, qui a provoqué des inondations. Lowell et Karina sont suivis par la tempête tropicale Marie, actuellement située à quelques centaines de kilomètres des côtes mexicaines et qui «devrait devenir un ouragan plus tard dans la journée», selon le NHC.

«Le réchauffement lié à El Niño crée les conditions propices à ces tempêtes, qui sont alimentées en grande partie par des eaux chaudes», estime auprès de l'AFP Julia Cole, climatologue à l'université du Michigan. Un enchaînement de trois tempêtes «est assurément rare à observer», ajoute-t-elle. Une succession similaire de quatre cyclones s'était produite en 2015, autre année marquée par un El Niño intense.

Tous les deux à sept ans

Selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), l'El Niño de cette année a 69% de chances de devenir le plus intense jamais enregistré. Il provoque déjà des phénomènes météorologiques extrêmes à travers le monde, alors qu'il ne devrait atteindre son pic que vers novembre.

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Phénomène climatique qui se produit tous les deux à sept ans, il survient quand les vents d'est qui retiennent en temps normal les eaux chaudes dans l'ouest du Pacifique faiblissent temporairement, permettant à celles-ci de remonter à la surface et de se déplacer vers l'est.

Lorsque les températures en surface se maintiennent au-dessus de la normale pendant plusieurs mois, cela provoque plus de tempêtes au-dessus de la région, ce qui a des répercussions sur l'ensemble de l'atmosphère terrestre. En conséquence, le climat devient plus chaud et sec dans certains endroits, et plus frais et humide dans d'autres.

Les scientifiques s'accordent à dire que le changement climatique amplifie les effets d'El Niño. Il n'existe en revanche pas de consensus quant à savoir si le changement climatique renforce El Niño en lui-même, même si des preuves en ce sens commencent à émerger.

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