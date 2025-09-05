Dernière mise à jour: il y a 1 minute

Pour la première fois, un pèlerinage LGBTQIA+ se tiendra au Vatican dans le cadre du Jubilé. Soutenue par les jésuites et Léon XIV, l’initiative suscite tensions et critiques, mais veut affirmer que les catholiques LGBT sont aussi des pèlerins de l’Eglise.

Le Vatican accueille le premier pèlerinage LGBT de son histoire

Le Vatican accueillera son premier pèlerinage LGBTQIA+ le 5 et 6 septembre. Une initiative critiquée au sein de l'Eglise. Photo: imago images/Pacific Press Agency

Solène Monney Journaliste Blick

Pour la première fois, un pèlerinage LGBTQIA+ se tiendra au Vatican ce vendredi 5 et samedi 6 septembre 2025, dans le cadre du Jubilé, des festivités organisées tous les 25 ans. Organisé par l’association italienne La Tenda di Gionata, il rassemblera environ 1300 participants venus d’autres organisation d'une vingtaine de pays.

Mais à l'heure où l'homosexualité est toujours contre nature selon l'Eglise catholique, cette initiative suscite critique et résistance à l'interne. Ses organisateurs veulent envoyer un «message de normalité»: les catholiques LGBT et leurs familles sont aussi des pèlerins de l’Eglise, rapporte «Le Monde» jeudi 4 septembre.

Tensions à l'interne

Le programme est des plus classique: discussion, prières, messe et procession jusqu’à la basilique Saint-Pierre. Mais son inscription officielle au calendrier jubilaire marque une reconnaissance symbolique pour les organisateurs. L’événement, soutenu par les jésuites et approuvé par le pape François fin 2024, avait d’abord disparu de l’agenda après la mort du pontife, avant d’y être réintégré. Un signe d'embarras et de dissensions au Vatican.

Des sites internet annonçant l'événement, le font le plus souvent pour dénoncer sa tenue. «Ce n’est pas une manifestation, pas une gay pride», précise Claire Bévierre, présidente de l’association Reconnaissance, un collectif catholique de parents et de proches d’enfants gays. Celle-ci rappelle que l'«Eglise est ouvert à tous».

Même son de cloche du côté de La Tenda di Gionata: «Nous sommes des pèlerins comme les autres parce que nous faisons partie de l’Eglise», souligne Alessandro Previti, représentant de l'association. Celui-ci souhaite envoyer «un message de normalité».

L'héritage du pape François

Le nouveau pape, Léon XIV, n’a pas encore pris position publiquement sur la place des fidèles LGBT dans l'Eglise, mais a récemment rencontré le père James Martin, prêtre jésuite engagé pour l’accueil des homosexuels, signe de continuité avec François. Celui-ci souhaiterait «poursuivre l’approche d’ouverture et d’accueil de son prédécesseur», assure le père Martin au «Monde». Mais malgré cette volonté affichée, difficile de savoir quelles seront les initiatives futures du pontife.

L’héritage du pape François reste source de divisions. Sa déclaration Fiducia supplicans de 2023, autorisant la bénédiction de couples divorcés remariés et homosexuels, a suscité de fortes oppositions, poussant le Vatican à laisser chaque évêque décider selon son contexte. Le nouveau pape Léon XIV, élu pour apaiser l’Eglise, doit composer avec ces tensions. Malgré tout, des associations comme La Tenda di Gionata y voient un premier pas vers plus de visibilité et rappellent que de nombreuses initiatives locales pour les fidèles LGBT existent déjà.