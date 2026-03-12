Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 687 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de sept soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre Liban, bastion du Hezbollah.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Les compagnies Swiss et Edelweiss s'affairent à rapatrier les ressortants suisses bloqués au Moyen-Orient. Selon le DFAE, 3349 voyageurs suisses étaient toujours bloqués au Moyen-Orient, dimanche 8 mars.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé: le prix du pétrole a frôlé les 120 dollars le baril et le gaz européen s'est envolé de 30%.
Swiss suspend tous ses vols vers Dubaï jusqu'au 28 mars
Swiss prolonge la suspension de ses vols à destination de Dubaï jusqu'au 28 mars inclus. Les deux aéroports de Dubaï «réduisent fortement le nombre de mouvements d'avions autorisés en raison de contraintes de capacité», explique jeudi la compagnie.
Les aéroports ont donc demandé à Lufthansa d'annuler l'ensemble des vols pendant cette période, précise Swiss dans un communiqué. La compagnie va examiner s'il est possible d'opérer certains vols malgré les restrictions, mais les demandes sont examinées au cas par cas par les autorités des Emirats arabes unis. Swiss prévient donc qu'«aucune garantie ne peut être donnée quant à l'approbation d'un vol».
La sécurité des passagers et des équipages reste une priorité absolue, assure Swiss. La compagnie regrette les désagréments occasionnés par la suppression des vols et indique que les passagers peuvent modifier leur réservation sans frais pour une prochaine date de voyage, ou obtenir le remboursement intégral du billet. Les vols étaient déjà suspendus jusqu'au 15 mars.
Source: ATS
Le ministre israélien de la Défense dit avoir ordonné à l'armée de se préparer à «étendre» ses opérations au Liban
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré jeudi avoir ordonné à l'armée de se préparer à «étendre» ses opérations au Liban, où Israël mène une offensive contre le mouvement islamiste Hezbollah, soutenu par l'Iran.
«Le Premier ministre (Benjamin Netanyahu) et moi-même avons donné pour instruction à l'armée israélienne de se préparer à étendre ses opérations au Liban», indique Israël Katz dans une déclaration vidéo.
«J'ai averti le président libanais que si son gouvernement ne parvient pas à contrôler le territoire et empêcher le Hezbollah de menacer les communautés du nord et de tirer sur Israël, nous prendrons des territoires et le ferons nous-mêmes», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le bilan des frappes israéliennes s'élève à 687 morts
Les frappes israéliennes sur le Liban ont tué 687 personnes, dont 98 enfants et 52 femmes, alors qu'Israël menace d'étendre encore ses opérations dans le pays, a annoncé jeudi le ministre de l'Information Paul Marcos.
Le bilan précédent annoncé la veille par les autorités faisait état de 634 morts depuis que le Liban a été entraîné le 2 mars dans la guerre régionale par une attaque du Hezbollah pro-iranien contre Israël.
Source: AFP
L'Iran accuse l'UE de «complicité» dans les attaques américano-israéliennes
Le ministère iranien des Affaires étrangères a accusé jeudi l'UE de «complicité» dans les attaques américano-israéliennes qui touchent l'Iran.
«L'indifférence et le consentement de l'Union européenne face à l'agression, aux brutalités et aux atrocités commises par les Etats-Unis et Israël ne s'apparentent à rien d'autre qu'à de la complicité», a écrit sur X le porte-parole du ministère, Esmaïl Baghaï.
Source: AFP
Plus de 50 membres d'équipage secourus après l'attaque contre des pétroliers au large de l'Irak
Plus de 50 membres d'équipage ont été secourus après une attaque contre deux pétroliers dans les eaux territoriales irakiennes, a indiqué à l'AFP le directeur de l'autorité portuaire, Farhan al-Fartousi.
La frappe a fait au moins un mort parmi l'équipage, un ressortissant indien.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce avoir frappé un site en Iran utilisé selon elle pour produire des armes nucléaires
L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir frappé un site en Iran utilisé selon elle pour produire des armes nucléaires, au treizième jour de la guerre déclenchée par l'offensive américano-israélienne contre la République islamique.
«Dans le cadre des vagues de frappes menées ces derniers jours, l'armée de l'air israélienne a frappé 'le complexe 'Taleghan' (...) utilisé par le régime pour développer des capacités essentielles à la fabrication d'armes nucléaires», a déclaré l'armée dans un communiqué.
L'armée fait probablement référence à une installation située à Parchin, au sud-est de Téhéran, où, selon l'Institut pour la Science et la Sécurité internationale, un organisme basé aux Etats-Unis spécialisé dans la surveillance de la prolifération nucléaire, l'Iran mène des activités militaires secrètes.
Source: AFP
Plusieurs explosions secouent Téhéran, selon un journaliste de l'AFP
Une série de puissantes explosions ont secoué Téhéran jeudi, selon un journaliste de l'AFP, au treizième jour de la guerre opposant l'Iran à Israël et aux Etats-Unis. De la fumée s'élevait de l'ouest de la capitale mais il n'était pas possible à ce stade de déterminer les cibles visées.
Source: AFP
L'Iran «abandonnera toute retenue» si les Etats-Unis et Israël attaquent ses îles du Golfe
Téhéran «abandonnera toute retenue» si les Etats-Unis et Israël attaquent ses îles du Golfe, a averti jeudi le président du Parlement iranien, l'influent Mohammad Bagher Ghalibaf. «Nous abandonnerons toute retenue» et «ferons couler le sang des envahisseurs» dans le Golfe, a-t-il écrit sur X.
Il n'a pas précisé de quelles îles il parlait, mais le média Axios a récemment cité des responsables américains disant qu'une attaque sur la stratégique île de Kharg, hub pétrolier de l'Iran, était désormais envisagée.
Source: AFP
L'Iran dit avoir frappé un navire battant pavillon des Iles Marshall dans le Golfe
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé jeudi avoir frappé dans le nord du Golfe un navire battant pavillon des Îles Marshall, qu'ils ont présenté comme appartenant aux États-Unis.
Sur leur site internet Sepah News, les Gardiens ont déclaré que le navire Safesa était «un bien de l'armée terroriste américaine» et qu'il «a été touché» dans le nord du Golfe après avoir «ignoré les avertissements et les alertes».
Source: AFP
L'armée israélienne annonce avoir lancé des frappes «de grande ampleur» à travers l'Iran
L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir lancé des frappes «de grande ampleur» en Iran, au treizième jour de la guerre déclenchée par l'offensive américano-israélienne contre la République islamique.
«Tsahal a lancé une vague de frappes de grande ampleur contre des infrastructures du régime terroriste à travers l'Iran», a annoncé l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
Des dégâts matériels après une attaque sur l'aéroport de la capitale du Koweït
Les autorités du Koweït ont fait état de dégâts après une attaque de drones sur l'aéroport de la capitale, alors que l'Iran mène des frappes contre des pays du Golfe, en riposte aux attaques américano-israéliennes.
«L'aviation civile annonce que l'aéroport international de Koweït a été visé par plusieurs drones, causant uniquement des dégâts matériels», ont-elles indiqué dans un communiqué.
Source: AFP
L'armée iranienne dit avoir ciblé des bases militaires israéliennes et le Shin Bet
L'armée iranienne a déclaré jeudi avoir ciblé des bases militaires israéliennes et le Shin Bet, l'Agence de la sécurité intérieure du pays, au treizième jour de la guerre au Moyen-Orient.
«Les bases aériennes de Palmachim et d'Ovda, appartenant au régime sioniste, ainsi que le quartier général du Shin Bet ont été visés par des drones de l'armée de la République islamique d'Iran», a indiqué cette dernière dans un communiqué diffusé par la télévision d'Etat.
Source: AFP