La Pologne a fermé l’aéroport de Varsovie et mobilisé ses forces, avec l’appui de l’OTAN, après des signalements de drones russes dans son espace aérien. Les défenses antiaériennes ont été placées en alerte maximale.

L'aéroport Chopin de Varsovie en Pologne. Photo: NurPhoto via Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

La Pologne est en alerte maximale. Quatre aéroports, dont celui de Varsovie, ont été temporairement fermés et la défense aérienne portée à son plus haut niveau. Des avions polonais et de l’OTAN ont été déployés mercredi 10 septembre après des signalements de drones russes dans l’espace aérien, rapporte CNN.

Sur X, l’armée polonaise a indiqué que son territoire avait été «violé à plusieurs reprises par des objets de type drone» lors des frappes russes en Ukraine, précisant qu’elle en avait abattu plusieurs. «Les avions ont utilisé leurs armes contre les objets hostiles. Nous sommes en contact permanent avec le commandement de l'OTAN», a indiqué le ministre de la Défense polonais Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

L’opération se poursuit pour «identifier et neutraliser les cibles». Les informations ont été confirmées par le Premier ministre Donald Tusk, tandis que le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio a affirmé avoir été informé de la situation.

L'armée polonaise prête à répondre

«Pour assurer la sécurité de l'espace aérien polonais, le commandant opérationnel des forces armées polonaises a activé toutes les procédures nécessaires», explique un communiqué, ajoutant que l'armée polonaise est «pleinement préparée à une réponse immédiate». Plusieurs NOTAM (avis aux navigants aériens) signalent la fermeture d'aéroports polonais en raison d'activités militaires.

Au total, deux aéroports de la capitale, Chopin et Varsovie-Modlin, ont été fermés. Les plateformes de Rzeszów-Jasionka, principal hub aérien proche de l’Ukraine, et de Lublin ont également suspendu leurs activités, selon un avis publié par la Federal Aviation Administration (FAA) américaine. L’armée polonaise a, de son côté, appelé la population à rester chez elle, citant les régions de Podlachie, de Mazovie et de Lublin comme les plus à risque. Donald Tusk, de son côté, est «présent sur les lieux des opérations», a indiqué le vice-ministre de la Défense Cezary Tomczyk.

Les autorités ukrainiennes avaient d’abord indiqué que des drones se dirigeaient vers la ville de Zamosc, près de la frontière polonaise, avant de retirer leur message sur Telegram. Des médias ukrainiens ont aussi évoqué un engin en route vers Rzeszów, ville polonaise stratégique pour l’acheminement de l’aide de l’OTAN à l’Ukraine. Pour l'heure, impossible de définir le nombre de drones russes dans l'espace aérien polonais.

Une première pour l'OTAN

Les forces armées polonaises affirment avoir abattu des drones russes dans leur espace aérien, une première pour un pays de l’OTAN depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022. Jusqu’ici, les chasseurs polonais avaient été déployés face à des drones russes survolant leur territoire en direction de l’Ukraine, sans véritable engagement direct.

Moscou est resté silencieux, tandis que Vladimir Poutine continue toujours d’assurer qu’il ne veut pas attaquer l’OTAN. Une déclaration jugée peu crédible par de nombreux responsables occidentaux. Aux Etats-Unis, le sénateur démocrate Dick Durbin a déclaré que les violations répétées de l’espace aérien de l’OTAN par des drones russes étaient un signe que «Vladimir Poutine teste notre détermination à protéger la Pologne et les pays baltes».