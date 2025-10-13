Les Etats-Unis épaulent l’Ukraine dans ses frappes contre les infrastructures énergétiques russes
Depuis le mois d’août, les forces ukrainiennes multiplient les attaques de drones contre des dépôts de pétrole, raffineries, oléoducs et trains-citernes russes. Et la situation ne s'est pas apaisée depuis: au contraire, la crise des carburants s'aggrave en Russie. Les frappes ukrainiennes touchent régulièrement des points névralgiques du système d'approvisionnement en énergie. Résultat: les prix du carburant flambent, Moscou a dû limiter ses exportations de diesel et, fait inédit, importer du combustible.
Vendredi, sur la plateforme X, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé: «Selon nos informations, le manque d’essence de l’ennemi atteint près de 20% de ses besoins.» Avant d’ajouter: «Nos armes produisent des résultats tangibles.»
D’après le «Financial Times», les Etats-Unis joueraient désormais un rôle actif dans ces opérations. Leur objectif: affaiblir l’économie de guerre de Vladimir Poutine et pousser le Kremlin à reprendre les négociations.
Selon des sources du renseignement citées par le quotidien britannique, Washington aiderait Kiev à planifier les itinéraires, les altitudes et les horaires des vols, ainsi qu’à décider du moment des frappes. Un responsable américain a précisé que l'Ukraine choisissait elle-même les cibles de ses attaques à longue portée, tandis que les Etats-Unis lui fournissaient ensuite des renseignements sur leurs points faibles.
Grâce à cette coopération, de nombreux drones ukrainiens parviendraient à déjouer les défenses aériennes russes.
Drones dans le ciel européen: La Russie «joue avec la guerre»
La cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, en visite lundi à Kiev a réagi à la série de violations de l'espace aérien européen imputées à des appareils russes.
«Chaque fois qu'un drone ou un avion russe viole notre espace aérien, il existe un risque d'escalade, involontaire ou non. La Russie joue avec la guerre et nous dépassons le cadre d'un conflit hypothétique», a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. «Pour éviter la guerre, nous devons traduire la puissance économique de l'Europe en dissuasion militaire», a ajouté l'ancienne Première ministre estonienne.
Accueillie lundi matin par le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiga, Kaja Kallas est venue à Kiev évoquer le soutien financier et militaire de l'UE, ainsi que la sécurité du système énergétique ukrainien, mis à mal ces dernières semaines par une intensification des frappes russes nocturnes.
«L'ennemi cherche à affecter l'état d'esprit et l'humeur de la population en attaquant les infrastructures énergétiques. Nous en sommes parfaitement conscients», a déclaré Andrïi Sybiga, au côté de Mme Kallas. Il a appelé à une protection renforcée de ces infrastructures avec l'aide des alliés de l'Ukraine, alors que Kiev réclame à cor et à cri d'obtenir des systèmes supplémentaires de défense antiaérienne.
L'Ukraine réclame plus de systèmes de défense anti-aérienne
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué dimanche avoir demandé davantage de systèmes de défense antiaérienne et de missiles pour défendre l'Ukraine face aux frappes russes, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron.
«J'ai parlé avec le président Emmanuel Macron (...) Je l'ai informé de nos besoins prioritaires – et en premier lieu des systèmes de défense antiaérienne et des missiles», a-t-il dit sur sa page Facebook.
Zelensky dit avoir exhorté Trump à négocier la paix en Ukraine lors d'un appel «positif»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué samedi avoir exhorté son homologue américain Donald Trump à négocier la paix en Ukraine au cours d'un entretien téléphonique qualifié de «très positif et productif».
«J'ai félicité le président Donald J. Trump pour son succès et l'accord sur le Moyen-Orient qu'il a pu obtenir, ce qui est une réussite exceptionnelle. Si une guerre peut être arrêtée dans une région, alors d'autres guerres peuvent certainement aussi être arrêtées, y compris la guerre menée par la Russie», a-t-il dit sur sa page Facebook.
Zelensky a indiqué avoir informé Donald Trump des attaques de la Russie contre le système énergétique de son pays, au lendemain de l'un des plus importants pilonnages russes qui a plongé dans le noir des centaines de milliers de foyers et causé la mort d'un enfant de sept ans.
«Nous avons discuté des opportunités de renforcer notre défense aérienne», a-t-il dit, sans plus de précisions. «Il doit y avoir une volonté du côté russe de s'engager dans une véritable diplomatie - cela peut être réalisé par la force», a-t-il ajouté.
Une délégation ukrainienne, menée par la Première ministre Ioulia Svyrydenko, doit se rendre en début de semaine prochaine aux Etats-Unis pour des discussions portant sur de possibles sanctions, l'énergie, et la défense antiaérienne de l'Ukraine.
Entretien en cours entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky «s'entretient actuellement» avec son homologue américain Donald Trump, a annoncé samedi sur Telegram le chef de l'administration présidentielle ukrainienne Andriï Iermak.
Cet entretien se déroule au lendemain de l'une des plus importantes attaques russes contre le réseau énergétique ukrainien. Lors d'une conférence de presse vendredi à Kiev, Zelensky a appelé Donald Trump à «faire pression» sur Vladimir Poutine pour qu'il arrête les attaques aériennes contre l'Ukraine.
L'Ukraine dit avoir rétabli l'électricité chez des milliers de foyers, après les frappes russes
Le principal opérateur énergétique privé ukrainien, DTEK, a affirmé avoir rétabli vendredi soir l'électricité chez au moins 678'000 consommateurs à Kiev après l'une des plus importantes attaques russes contre le réseau du pays, qui a plongé dans le noir des centaines de milliers de foyers.
Sur son compte Telegram, DTEK a précisé poursuivre son travail à «régime soutenu» pour rétablir le courant dans les foyers et les entreprises après ces bombardements dans la nuit de jeudi à vendredi qui ont entraîné des coupures d'électricité d'une ampleur rarement vue dans la capitale depuis le début de l'invasion russe en 2022.
Melania Trump dit avoir établi «un canal de communications» avec Poutine sur les enfants ukrainiens
L'épouse du président américain Donald Trump, Melania, a annoncé vendredi avoir établi «un canal de communications» avec le chef de l'Etat russe Vladimir Poutine sur la question des enfants ukrainiens que Kiev accuse Moscou d'avoir enlevés.
«Le président Poutine et moi-même avons ouvert un canal de communications sur le bien-être de ces enfants», a déclaré Melania Trump à des journalistes à la Maison Blanche, précisant que c'était à la suite d'une lettre de sa part remise par son mari au président russe lors de leur sommet en Alaska en août.
Plus de 450 drones et plus de 30 missiles
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé vendredi ses alliés à répondre par des mesures concrètes à une attaque russe d'ampleur contre les installations énergétiques ukrainiennes, provoquant notamment une coupure de courant dans le secteur est de Kiev.
«Ce qui est nécessaire, ce ne sont pas des paroles en l'air mais une action décisive – de la part des Etats-Unis, de l'Europe et du G7 - en livrant des systèmes de défense aérienne et en appliquant des sanctions», a déclaré M. Zelensky dans une déclaration en ligne, ajoutant que la Russie avait lancé plus de 450 drones et plus de 30 missiles lors de l'attaque.
Un enfant de 7 ans tué dans une frappe russe sur Zaporijjia
Un enfant de 7 ans est mort à la suite de frappes russes durant la nuit de jeudi à vendredi sur la région de Zaporijjia, dans le centre de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur local, Ivan Fedorov.
«Nouvelle tragique, un garçon de 7 ans blessé dans une attaque nocturne russe est mort à l'hôpital» sans avoir pu être réanimé, a indiqué sur Telegram ce responsable, qui a par ailleurs fait état de trois blessés.
L'est de Kiev est privé de courant à la suite d'une attaque russe
L'est de Kiev est privé de courant vendredi matin à la suite de frappes russes qui ont notamment visé le secteur énergétique ukrainien dans la nuit, a annoncé le maire de la capitale, Vitali Klitschko.
«La rive gauche (orientale, ndlr) est sans électricité. Il y a également des problèmes sur le réseau d'eau», a indiqué l'élu sur Telegram. Un journaliste de l'AFP vivant dans cette partie de la ville a également constaté l'absence de courant et d'eau potable.
De multiples explosions entendues à Kiev, le réseau énergétique visé
De multiples explosions ont été entendues dans la nuit de jeudi à vendredi par des journalistes de l'AFP à Kiev, le ministère ukrainien de l'Energie faisant par ailleurs état de frappes «massives» sur les infrastructures énergétiques du pays.
«En ce moment, les Russes infligent des frappes massives à l'infrastructure énergétique ukrainienne», a indiqué ce ministère sur Facebook. Des journalistes de l'AFP à Kiev ont entendu de nombreuses explosions ainsi que le vrombissement de drones d'attaque.
