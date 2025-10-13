12.10.2025, 10:09 heures

Les Etats-Unis épaulent l’Ukraine dans ses frappes contre les infrastructures énergétiques russes

Depuis le mois d’août, les forces ukrainiennes multiplient les attaques de drones contre des dépôts de pétrole, raffineries, oléoducs et trains-citernes russes. Et la situation ne s'est pas apaisée depuis: au contraire, la crise des carburants s'aggrave en Russie. Les frappes ukrainiennes touchent régulièrement des points névralgiques du système d'approvisionnement en énergie. Résultat: les prix du carburant flambent, Moscou a dû limiter ses exportations de diesel et, fait inédit, importer du combustible.

Vendredi, sur la plateforme X, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé: «Selon nos informations, le manque d’essence de l’ennemi atteint près de 20% de ses besoins.» Avant d’ajouter: «Nos armes produisent des résultats tangibles.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

D’après le «Financial Times», les Etats-Unis joueraient désormais un rôle actif dans ces opérations. Leur objectif: affaiblir l’économie de guerre de Vladimir Poutine et pousser le Kremlin à reprendre les négociations.

Selon des sources du renseignement citées par le quotidien britannique, Washington aiderait Kiev à planifier les itinéraires, les altitudes et les horaires des vols, ainsi qu’à décider du moment des frappes. Un responsable américain a précisé que l'Ukraine choisissait elle-même les cibles de ses attaques à longue portée, tandis que les Etats-Unis lui fournissaient ensuite des renseignements sur leurs points faibles.

Grâce à cette coopération, de nombreux drones ukrainiens parviendraient à déjouer les défenses aériennes russes.